Как Нацбанк отреагировал на слова Медведева о единой валюте

Дорожных карт о едином эмиссионном центре и единой валюте нет среди документов по интеграции, которые должны согласовать Беларусь и Россия.

Об этом заявили в Нацбанке 24 декабря, комментируя высказывание российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, 23 декабря Медведев заявил , что дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законах.

Медведев подчеркнул, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.

И о компенсации налогового маневра в виде обратного акциза можно будет говорить только унификации налоговых органов.

«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или чем-то подобном», - сказали Радио Свобода в Национальном банке Беларуси.