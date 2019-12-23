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Как Нацбанк отреагировал на слова Медведева о единой валюте

24.12.2019 13:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дорожных карт о едином эмиссионном центре и единой валюте нет среди документов по интеграции, которые должны согласовать Беларусь и Россия.

Об этом заявили в Нацбанке 24 декабря, комментируя высказывание российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, 23 декабря Медведев заявил, что дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законах.

Медведев подчеркнул, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.

И о компенсации налогового маневра в виде обратного акциза можно будет говорить только унификации налоговых органов.

«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или чем-то подобном», - сказали Радио Свобода в Национальном банке Беларуси.

Напомним, глава Нацбанка Павел Каллаур встречался с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на Международном финансовом на форуме в Минске. По результатам разговора 1 ноября он заявил, что между Беларусью и Россией не обсуждался вопрос о введении российского рубля в качестве единой валюты, не шла речь и о наднациоальной валюте. Он подчеркнул, что такие разговоры не просто будоражат население, но и отрицательно сказываются на девальвационных и инфляционных ожиданиях.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Дорожных карт о едином эмиссионном центре и единой валюте нет среди документов по интеграции, которые должны согласовать Беларусь и Россия.
 
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