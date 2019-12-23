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Как Нацбанк отреагировал на слова Медведева о единой валюте
24.12.2019 13:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дорожных карт о едином эмиссионном центре и единой валюте нет среди документов по интеграции, которые должны согласовать Беларусь и Россия.
Об этом заявили в Нацбанке 24 декабря, комментируя высказывание российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
Напомним, 23 декабря Медведев
Медведев подчеркнул, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.
И о компенсации налогового маневра
«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или чем-то подобном», -
Напомним, глава Нацбанка Павел Каллаур встречался с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на Международном финансовом на форуме в Минске. По результатам разговора 1 ноября он
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Дорожных карт о едином эмиссионном центре и единой валюте нет среди документов по интеграции, которые должны согласовать Беларусь и Россия.
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