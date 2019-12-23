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Медведев назвал условия, при которых РФ поддержит Беларусь

23.12.2019 21:47 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законы.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря, пишет издание «Говорит Москва».

Он отметил, что Беларуси с Россией и так «продвинутые отношения: там восемь миллиардов практически кредитов Беларусь имеет российских».

И о компенсации налогового маневра в виде обратного акциза можно будет говорить только унификации налоговых органов.

Медведев подчеркнул, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.

«Мы провели с нашими товарищами очень серьезную работу (...), с белорусским правительством в общем и целом было работать комфортно. Работа проделана, карты согласованы, и мы можем перейти к форсированному продвижению интеграции», - отметил российский премьер.

О том, что на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 7 декабря встречах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

 
 
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Дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законы.
 
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