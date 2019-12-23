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Медведев назвал условия, при которых РФ поддержит Беларусь
23.12.2019 21:47 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законы.
Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря, пишет издание
Он отметил, что Беларуси с Россией и так «продвинутые отношения: там восемь миллиардов практически кредитов Беларусь имеет российских».
И о компенсации налогового маневра
Медведев подчеркнул, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.
«Мы провели с нашими товарищами очень серьезную работу (...), с белорусским правительством в общем и целом было работать комфортно. Работа проделана, карты согласованы, и мы можем перейти к форсированному продвижению интеграции», - отметил российский премьер.
О том, что на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике,
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Дополнительная поддержка Беларуси от России возможна только при исполнении дорожных карт и воплощении их в законы.
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