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Лукашенко произвел кадровые перестановки в МВД

24.12.2019 17:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Официальным представителем МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове бназначен генерал-майор милиции Николай Мельченко.

Александр Лукашенко 24 декабря произвел кадровые перестановки в МВД, передает пресс-служба президента.

Николай Мельченко, назначенный на должность представителя МВД в посольствах Украины и Беларуси, ранее был замминистра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности.

На эту должность теперь назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

На эту высвобождаемую должность на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

 
 
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Официальным представителем МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове бназначен генерал-майор милиции Николай Мельченко.
 
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