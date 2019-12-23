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Лукашенко произвел кадровые перестановки в МВД
24.12.2019 17:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Официальным представителем МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове бназначен генерал-майор милиции Николай Мельченко.
Александр Лукашенко 24 декабря произвел кадровые перестановки в МВД, передает пресс-служба президента.
Николай Мельченко, назначенный на должность представителя МВД в посольствах Украины и Беларуси, ранее был замминистра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности.
На эту должность теперь назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.
На эту высвобождаемую должность на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.
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Официальным представителем МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове бназначен генерал-майор милиции Николай Мельченко.
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