Лукашенко рассказал Венедиктову об интеграции, суверенитете и 31-й дорожной карте

Все договоренности с Россией будут реализованы, Лукашенко намеревается воплощать их в жизнь в качестве президента Беларуси.

Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову 24 декабря в Минске, передает пресс-служба главы государства.

О президентстве в интеграции

Лукашенко признался, что будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Если его «изберут люди», он будет реализовывать все договоренности и планы.

«Если я президент Беларуси с теми полномочиями, которые сейчас у президента, то в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он отметил, что многие в России не представляют и не знают, что такое современная Беларусь и это создает проблемы на интеграционном треке.

«Вся проблема интеграции (в этот параграф можно втиснуть все вопросы наших отношений), особенно в России, в том, что вы абсолютно не представляете, не знаете, что такое современная Беларусь и чем она живет. Потому что в СМИ о Беларуси и президенте Беларуси все то, что есть… Вы знаете не хуже меня, как там это все строится. Иногда я думаю только, зачем и почему», - заметил Лукашенко.

Развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета. «Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь», - подчеркнул белорусский лидер.

И напомнил и о так называемой 31 интеграционной дорожной карте - об организации наднациональных органов. По его словам, этот вопрос был исключен еще во время встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

О переговорах с Россией

По словам Венедиктова, в России сложилось впечатление о том, что президент Беларуси – человек капризный. Эта информация связана с переговорами по нефти и газу.

«В чем заключается мой каприз? В том, что я сегодня даже не торгуюсь - веду переговоры?» - ответил глава государства.

Он подчеркнул, что не с его подачи вынесли на уровень президентов вопросы по интеграции двух стран. Лукашенко отметил, что, «вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ!»

В интервью глава Беларуси заявил, что если страна согласится с условиями РФ, то будет вынуждена искать альтернативные поставки, как это сделала, например, сама же Россия, начав строительство «Северного потока» после возникновения проблем с транзитом газа через Украину.

«Я точно так поступлю: буду искать альтернативу (ее все равно надо искать). Я этого от руководства России не скрываю», - отметил Лукашенко. И напомнил, что в белорусско-российских отношениях уже была проблемная ситуация в поставках нефти и газа, Беларусь нашла альтернативу, в частности, в Венесуэле.

В числе возможных вариантов сейчас Беларусь рассматривает реверсные поставки нефти на свои современные, полностью модернизированные нефтеперерабатывающие заводы. Такие варианты могут привести к сокращению транзитных возможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны.

«Звучит как угроза», - отреагировал на такого рода рассуждения Алексей Венедиктов. «А вы зачем меня загоняете в решение этого вопроса таким образом? - парировал Лукашенко. - Я этого не хочу».

Глава государства отметил, что Беларусь является третьим после Германии и Италии потребителем российского природного газа. «Мы много газа у вас покупаем. Вы хотите этот рынок потерять? Нет, глупо было бы», - сказал он.