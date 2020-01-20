Лукашенко назначил новых руководителей в ВС

Государственным секретарем Совета безопасности назначен Андрей Равков, министром обороны – Виктор Хренин, Начальником Генштаба Вооруженных Сил – Александр Вольфович.

Информация об этом размещена на сайте пресс-службы президента 20 января.

Отметим, что Виктор Хренин, назначенный главой министерства обороны, ранее занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования.

Александр Вольфович до сегодняшнего дня работал первым заместителем Начальника Генштаба.

Назначая новых руководителей, глава государства отметил, что «военная организация не любит определенностей».

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае», - подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что кандидаты на должности рассматривались несколько месяцев.

«Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле", - сообщил он.