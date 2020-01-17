Президент Литвы назвал БелАЭС угрозой для всего ЕС

Гитанас Науседа будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза.

Литовский президент 17 января в Плунге говорил о том, что вопрос строительства белорусской атомной станции будет и далее подниматься им на высшем уровне в Европе, так как «строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», цитирует литовского президента Delfi .

Также Науседа рассказал, что сейчас вопрос белорусской АЭС обсуждается в русле конструктивной дискуссии между Польшей, Латвией и Эстонией. Речь идет о закупках электроэнергии с БелАЭС: Литва и Польша ранее открестились от возможного сотрудничества со станцией, тогда как Эстония и Латвия еще колеблются.

«Прежде всего мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились», — пояснил президент.

Ранее литовская сторона неоднократно выражала свое недовольство строительством у своих границ атомной станции. В Литве полагают, что станция строится с многочисленными нарушениями. В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны. Стоимость мер, проводимых Литвой для защиты от возможной аварии БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса, обойдется стране примерно в €1 млрд.