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Президент Литвы назвал БелАЭС угрозой для всего ЕС
17.01.2020 16:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Гитанас Науседа будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза.
Литовский президент 17 января в Плунге говорил о том, что вопрос строительства белорусской атомной станции будет и далее подниматься им на высшем уровне в Европе, так как «строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», цитирует литовского президента
Также Науседа рассказал, что сейчас вопрос белорусской АЭС обсуждается в русле конструктивной дискуссии между Польшей, Латвией и Эстонией. Речь идет о закупках электроэнергии с БелАЭС: Литва и Польша ранее открестились от возможного сотрудничества со станцией, тогда как Эстония и Латвия еще колеблются.
«Прежде всего мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились», — пояснил президент.
Ранее литовская сторона неоднократно выражала свое недовольство строительством у своих границ атомной станции. В Литве полагают, что станция строится с многочисленными нарушениями. В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны. Стоимость мер,
В конце ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 25 ноября после встречи с Александром Лукашенко выступил с предложением провести трехсторонние консультации по безопасности БелАЭС с участием Литвы и Беларуси. Однако литовская сторона от переговоров
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Гитанас Науседа будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для...
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