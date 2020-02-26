Почему европейские политики не пришли на встречу с белорусскими депутатами

О несостоявшейся встрече с делегацией ЕП сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Политик удивился такому поступку европейских политиков.

«К сожалению, наша протянутая рука оказалась пустой по вине наших европейских партнеров. Надеюсь, что когда-нибудь здравый смысл победит, и мы сможем вести нормальный диалог с Европейским парламентом. Тем более сейчас мы видим активизацию контактов практически на всех треках наших отношений Европейским союзом», - сказал он.

Савиных сказал, что депутаты готовились к встрече, готовы были обсуждать любые вопросы, которые были бы интересны европейским политикам. Предположительно, могли бы подниматься темы о смертной казни, демократизации Беларуси, свобода СМИ.

В делегацию Европарламента, приехавшую в Беларусь, входят заместители руководителя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Как пишет «Наша нива», евродепутаты отказались заходить в парламент через главный вход, потому что Евросоюз не признает легитимность Палаты представителей.

Перед прибытием к зданию парламента представители Еврокомиссии позвонили в службу протокола Палаты представителей и сказали, что встречи не будет, если нужно идти через главный вход. Звонившие попросили провести их через боковой вход, так как как белорусский парламент не признан Европарламентом как легитимный.

Делегации ЕС было отказано, но они все равно приехали и пошли через вход Совмина в том же здании. В течении получаса европейцы разговаривали с охраной, пытаясь пройти из Совмина к Палате представителей. Однако из-за ремонта сделать это было невозможно, и встреча не состоялась.

Европейцы не признают легитимность белорусского парламента, так как в стране не проходят свободные выборы с подсчетом голосов, который можно проверить.