Делегация Европарламента неожиданно отменила встречу с белорусскими депутатами

О несостоявшейся встрече с делегацией ЕП сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Политик удивился такому поступку европейских политиков.

«К сожалению, наша протянутая рука оказалась пустой по вине наших европейских партнеров. Надеюсь, что когда-нибудь здравый смысл победит, и мы сможем вести нормальный диалог с Европейским парламентом. Тем более сейчас мы видим активизацию контактов практически на всех треках наших отношений Европейским союзом», - сказал он.

Савиных сказал, что депутаты готовились к встрече, готовы были обсуждать любые вопросы, которые были бы интересны европейским политикам. Предположительно, могли бы подниматься темы о смертной казни, демократизации Беларуси, свобода СМИ.

В делегацию Европарламента, которая приехала в Беларусь, входят заместители руководителя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).