Бесплатные визы для белорусов до 18 лет предлагает Польша

Бесплатные визы для белорусских детей и молодежи будет выдавать польское посольство.

Об этом сообщается на сайте дипмиссии Польши.

Постановление о введении нулевой ставки за прием и рассмотрение документов для получения шенгенских виз подписал глава МИД Польши 26 февраля.

Граждане Беларуси в возрасте от 6 до 18 лет, а также молодые люди до 25 лет смогут выезжать в Польшу для участия в образовательных семинарах, конференциях и других мероприятиях, организованных некоммерческими компаниями.

«Нулевая тарифная ставка действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения видовых анкет на получение шенгенских или национальных виз», - обратили внимание в посольстве.

Отметим, что соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима находится в активной завершающей стадии согласования.