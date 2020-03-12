Эйсмонт рассказала, из-за чего перенесли «Большой разговор с президентом»

Встреча с президентом, назначенная на 12 марта, переносится на неопределенный срок.

По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, перенос встречи с представителями общественности, СМИ и экспертами связан не столько с коронавирусом в стране, сколько с загруженным графиком главы государства.

«Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только, и не столько в коронавирусе», - сказала корреспонденту TUT.by Эйсмонт.

Он отметила, что точка зрения Лукашенко в вопросе коронавируса однозначна: «беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными».

Однако встречу перенесли из-за большой загруженности президента. Пресс-секретарь считает, что чем позже она произойдет, тем будет интереснее.

Напомним, Лукашенко каждый год проводит встречу с представителями СМИ и общественностью. В 2019 году «Большой разговор» прошел 1 марта, он длился более 7 часов. Президент заявил , что в стране есть дефицит информации, которая пользуется абсолютным доверием людей.

«Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций», - сказал он.