ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эйсмонт рассказала, из-за чего перенесли «Большой разговор с президентом»

12.03.2020 09:12 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Встреча с президентом, назначенная на 12 марта, переносится на неопределенный срок.

По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, перенос встречи с представителями общественности, СМИ и экспертами связан не столько с коронавирусом в стране, сколько с загруженным графиком главы государства.

«Если в своем вопросе вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только, и не столько в коронавирусе», - сказала корреспонденту TUT.by Эйсмонт.

Он отметила, что точка зрения Лукашенко в вопросе коронавируса однозначна: «беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными».

Однако встречу перенесли из-за большой загруженности президента. Пресс-секретарь считает, что чем позже она произойдет, тем будет интереснее.

Напомним, Лукашенко каждый год проводит встречу с представителями СМИ и общественностью. В 2019 году «Большой разговор» прошел 1 марта, он длился более 7 часов. Президент заявил, что в стране есть дефицит информации, которая пользуется абсолютным доверием людей.

«Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций», - сказал он.

На прошлой встрече Лукашенко также запретил празднование Дня Воли на стадионе «Динамо».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча с президентом, назначенная на 12 марта, переносится на неопределенный срок.
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики
  • Эйсмонт рассказала, из-за чего перенесли «Большой разговор с президентом» 09:12, БДГ
  • Все новости

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика