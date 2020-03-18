Что было в непринятой 31-й дорожной карте по интеграции

Стало известно содержание «31» дорожной карты по интеграции

Единые эмиссионный центр, таможню, счетную палату и суд предлагала создать Москва в последней по счету дорожной карте с Беларусью.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в 2019 году.

Всего в документе предложено создание 12 наднациональных органов.

Как сообщает издание, на переговорах предлагалось начать работу над созданием:

единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты,

счетной палаты

суда Союзного государства

единого таможенного органа,

единого органа по учету собственности Союзного государства,

единого налогового и антимонопольного органов,

единых регуляторов по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Речь шла не о том, чтобы сразу сформировать эти органы — предлагалось разработать «дорожные карты» по их созданию. К какому сроку, собеседники РБК сказать затруднились.

Предлагалось также разработать дорожные карты, касающиеся совместной стратегии Беларуси и России в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.