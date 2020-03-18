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Что было в непринятой 31-й дорожной карте по интеграции
18.03.2020 10:58 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Стало известно содержание «31» дорожной карты по интеграции
Единые эмиссионный центр, таможню, счетную палату и суд предлагала создать Москва в последней по счету дорожной карте с Беларусью.
Об этом
Всего в документе предложено создание 12 наднациональных органов.
Как сообщает издание, на переговорах предлагалось начать работу над созданием:
Речь шла не о том, чтобы сразу сформировать эти органы — предлагалось разработать «дорожные карты» по их созданию. К какому сроку, собеседники РБК сказать затруднились.
Предлагалось также разработать дорожные карты, касающиеся совместной стратегии Беларуси и России в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.
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Стало известно содержание «31» дорожной карты по интеграции Единые эмиссионный центр, таможню, счетную палату и суд предлагала создать Москва в последней по счету...
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