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Москва отреагировала на гнев Лукашенко

16.03.2020 20:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

РФ ограничила въезд с территории Беларуси из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц, сообщили в правительстве РФ.

Ограничения вводятся «по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», - говорится в сообщении пресс-службы российского правительства 16 марта.

Кабмин РФ отмечает: в статье 5 российско-белорусского соглашения сказано, что граждане двух стран имеют равные права на свободу передвижения. Согласно документу, граждане сами могут выбрать место пребывания и жительства на территориях стране-участников СГ.

Но при этом выбор места пребывания и жительства в другой стране могут быть ограничены одной из сторон в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод своих граждан.

Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и другие законы, касающиеся порядка выезда из РФ и санитарно-эпидемического благополучия населения, дают полномочия российскому правительству об ограничении въезда в страну.

В правительстве РФ полагают, что заявления руководства Беларуси о российских мерах борьбы с COVID-19 не способствуют согласованию шагов по противодействию инфекции.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В Кремле заявили также, что высказывания Александра Лукашенко о коронавирусе не соответствуют действительности.

«В правительстве РФ вызывает недоумение высказывания руководства Беларуси по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Напомним, 16 марта стало известно, что Россия закрывает границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью. Такие меры российская сторона приняла в связи с распространением нового китайского коронавируса.

Александр Лукашенко возмутился этому факту и заявил, что закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно. Он сказал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», тогда как в Беларуси все спокойно.

 
 
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РФ ограничила въезд с территории Беларуси из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц, сообщили в правительстве РФ.
 
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