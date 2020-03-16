Москва отреагировала на гнев Лукашенко

РФ ограничила въезд с территории Беларуси из-за невыполнения официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц, сообщили в правительстве РФ.

Ограничения вводятся «по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», - говорится в сообщении пресс-службы российского правительства 16 марта.

Кабмин РФ отмечает: в статье 5 российско-белорусского соглашения сказано, что граждане двух стран имеют равные права на свободу передвижения. Согласно документу, граждане сами могут выбрать место пребывания и жительства на территориях стране-участников СГ.

Но при этом выбор места пребывания и жительства в другой стране могут быть ограничены одной из сторон в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод своих граждан.

Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и другие законы, касающиеся порядка выезда из РФ и санитарно-эпидемического благополучия населения, дают полномочия российскому правительству об ограничении въезда в страну.

В правительстве РФ полагают, что заявления руководства Беларуси о российских мерах борьбы с COVID-19 не способствуют согласованию шагов по противодействию инфекции.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В Кремле заявили также, что высказывания Александра Лукашенко о коронавирусе не соответствуют действительности.

«В правительстве РФ вызывает недоумение высказывания руководства Беларуси по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Напомним, 16 марта стало известно, что Россия закрывает границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью. Такие меры российская сторона приняла в связи с распространением нового китайского коронавируса.