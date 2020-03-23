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Поздравление Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви

23.03.2020 23:48 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана.Глава государства отметил, что в последние годы между Беларусью и Пакистаном установились плодотворные отношения: развиваются политические и экономические связи, гуманитарные контакты.
"Убежден, что наша совместная деятельность будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана.Глава...
 
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