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Поздравление Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви
23.03.2020 23:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана.Глава государства отметил, что в последние годы между Беларусью и Пакистаном установились плодотворные отношения: развиваются политические и экономические связи, гуманитарные контакты.
"Убежден, что наша совместная деятельность будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником - Днем Пакистана.Глава...
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