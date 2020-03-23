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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Разговор у Президента" с Андреем Шведом смотрите сегодня на "Беларусь 1" Как раскрываются преступления прошлых лет, и какую роль здесь играет криминалистический учет? А также, что за новые исследования берет на вооружение Комитет...

Как раскрываются преступления прошлых лет, и какую роль здесь играет криминалистический учет? А также, что за новые исследования берет на вооружение Комитет судебных экспертиз? Глава ведомства Андрей Швед ответит на эти и другие вопросы в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".