|
"Разговор у Президента" с Андреем Шведом смотрите сегодня на "Беларусь 1"
23.03.2020 23:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКак раскрываются преступления прошлых лет, и какую роль здесь играет криминалистический учет? А также, что за новые исследования берет на вооружение Комитет судебных экспертиз? Глава ведомства Андрей Швед ответит на эти и другие вопросы в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как раскрываются преступления прошлых лет, и какую роль здесь играет криминалистический учет? А также, что за новые исследования берет на вооружение Комитет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)