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Президент посетит производства защитных средств
13.04.2020 17:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил на совещании с политическим руководством страны. Конкретные задачи ранее были поставлены: объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Александр Лукашенко еще раз напомнил, что ключевое - это люди, боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют качественного лечения. Вместе с тем Президент призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе в вопросе использования средств индивидуальной защиты (видео).
Посещение храмов не запретят
Не обошли стороной и пасхальные праздники. В Беларуси запрещать посещение храмов не будут. Однако Александр Лукашенко считает, что с учетом эпидситуации следует принять определенные меры предосторожности.
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Президент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил...
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