Источник материала: БT

Посещение храмов не запретят

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посетит производства защитных средств Президент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил...

Президент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил на совещании с политическим руководством страны. Конкретные задачи ранее были поставлены: объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Александр Лукашенко еще раз напомнил, что ключевое - это люди, боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют качественного лечения. Вместе с тем Президент призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе в вопросе использования средств индивидуальной защиты (видео).Не обошли стороной и пасхальные праздники. В Беларуси запрещать посещение храмов не будут. Однако Александр Лукашенко считает, что с учетом эпидситуации следует принять определенные меры предосторожности.