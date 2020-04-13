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Президент посетит производства защитных средств

13.04.2020 17:44 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил на совещании с политическим руководством страны. Конкретные задачи ранее были поставлены: объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы. Александр Лукашенко еще раз напомнил, что ключевое - это люди, боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами, они также требуют качественного лечения. Вместе с тем Президент призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе в вопросе использования средств индивидуальной защиты (видео).


Посещение храмов не запретят


Президент посетит производства защитных средств


Не обошли стороной и пасхальные праздники. В Беларуси запрещать посещение храмов  не будут. Однако Александр Лукашенко считает, что с учетом эпидситуации  следует принять определенные меры предосторожности.

 
 
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Президент планирует в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Поручение подготовить перечень таких предприятий Александр Лукашенко озвучил...
 
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