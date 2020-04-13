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Нефть - тема сегодняшнего выпуска проекта "Понятная политика" на "Беларусь 1"

13.04.2020 09:04 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная рынка того, как кровь земли влияет на кошелек каждого из нас. О сложных вопросах просто и понятно - сегодня в "Понятной политике" после "Панорамы".

 
 
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Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная...
 
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