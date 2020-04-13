ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко назначил своего уполномоченного представителя в Брестской области. Кто этот человек?

13.04.2020 20:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Распоряжение о назначении президент подписал 13 апреля.

Лукашенко назначил своего уполномоченного представителя в Брестской области. Кто этот человек?

Андрей Равков Фото: БЕЛТА

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области, сообщает пресс-служба президента.

Ранее уполномоченным представителем главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, который в настоящее время занимает должность председателя ЕЭК.

Уполномоченные представители главы государства подчиняются президенту и представляют его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации президента.

Задачами уполномоченного представителя являются анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Распоряжение о назначении президент подписал 13 апреля. Андрей Равков Фото: БЕЛТА Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен...
 
Новости дня
Новости политики
 
Назначены уполномоченные представители Главы государства в Брестской и Гомельской областях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика