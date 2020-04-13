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Лукашенко назначил своего уполномоченного представителя в Брестской области. Кто этот человек?
13.04.2020 20:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Распоряжение о назначении президент подписал 13 апреля.
Андрей Равков Фото: БЕЛТА
Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области, сообщает
Ранее уполномоченным представителем главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, который в настоящее время занимает должность председателя ЕЭК.
Уполномоченные представители главы государства подчиняются президенту и представляют его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации президента.
Задачами уполномоченного представителя являются анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.
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Распоряжение о назначении президент подписал 13 апреля. Андрей Равков Фото: БЕЛТА Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен...
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