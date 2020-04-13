Лукашенко назначил своего уполномоченного представителя в Брестской области. Кто этот человек?

Источник материала: Виртуальный Брест

Распоряжение о назначении президент подписал 13 апреля.





Андрей Равков Фото: БЕЛТА

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен уполномоченным представителем главы государства в Брестской области, заместитель премьер-министра Юрий Назаров — в Гомельской области, сообщает пресс-служба президента .

Ранее уполномоченным представителем главы государства в Брестской области был Михаил Мясникович, который в настоящее время занимает должность председателя ЕЭК.

Уполномоченные представители главы государства подчиняются президенту и представляют его интересы на соответствующей территории. Общая координация деятельности уполномоченных представителей осуществляется главой Администрации президента.

Задачами уполномоченного представителя являются анализ и прогнозирование общественно-политической и социально-экономической ситуации на соответствующей территории, включая оценку имеющихся проблем; информирование президента Республики Беларусь о положении дел в соответствующем регионе; участие в выработке предложений по развитию регионов.