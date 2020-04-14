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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с нефтью: добыча, цены, прогнозы и как делят рынок Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная...

Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная того, как кровь земли влияет на кошелек каждого из нас. О сложных вопросах просто и понятно - в "Понятной политике".