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Что будет с нефтью: добыча, цены, прогнозы и как делят рынок

14.04.2020 09:46 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная того, как кровь земли влияет на кошелек каждого из нас. О сложных вопросах просто и понятно - в "Понятной политике". 

 
 
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Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная...
 
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