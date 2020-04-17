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Поздравление Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду

17.04.2020 13:02 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой страны с национальным праздником - Днем эвакуации.

"Убежден, что сирийский народ найдет силы, чтобы преодолеть все трудности и отстроить стабильное и сильное государство, - отметил белорусский лидер. - Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие дружественных отношений между нашими странами при Вашей личной поддержке".

Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду доброго здоровья и успехов во всех делах, а жителям Сирии - мира и процветания.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой...
 
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