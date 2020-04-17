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Глава государства посещает Лидский район

17.04.2020 12:48 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

По традиции конец недели в рабочем графике Президента посвящен выездным мероприятиям

.На этот раз Глава государства посещает Лидский район. Причин побывать именно там несколько. Это реконструкция дороги М6: направление МинскГродно - граница Польши (Брузги) (участок Александр Лукашенко осмотрел с вертолета) и визит на стеклозавод "Неман". По прибытии разговор начался прямо на вертолетной площадке с обзора ситуации во всем регионе: это и сельское хозяйство, и работа промышленности,  и строительство дорог.

Президент посещает стеклозавод "Неман" 

Для 10-тысячного городка Березовка, где каждый пятый трудится на стеклозаводе "Неман", объяснимо,  что визит Президента  - целое событие. Поэтому с утра местные жители стали собираться у здания предприятия. Учитывая ситуацию в мире, каждый из них, конечно, переживает за производство и свое будущее. Сохранить трудовые коллективы крайне важно. Это однозначное мнение Президента. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области. А губернаторы на местах распределят эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются. О чем еще сотрудники "Немана" спросили у Президента (Глава государства отвечает на их вопросы прямо в  эти минуты),  расскажем в следующих выпусках.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По традиции конец недели в рабочем графике Президента посвящен выездным мероприятиям .На этот раз Глава государства посещает Лидский район. Причин побывать...
 
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