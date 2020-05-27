Выборы: Бабарико собрал 35000 подписей, Тихановский навел шороху в регионах

Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси активно собирают подписи. Своими успехами уже поделился Виктор Бабарико, которому удалось собрать 35 тысяч подписей за свою кандидатуру.

Бабарико сообщил о сборе трети подписей, необходимых для регистрации в ЦИК в качестве кандидата. Ранее инициативная группа Александра Лукашенко отрапортовала о сборе 200 тысяч подписей в пользу своего кандидата.

«Мы все еще продолжаем раздавать удостоверения, но уже силами нашей инициативной группы собрано 35.000 подписей! И это только начало!» — написал Виктор Бабарико в соцсетях.

Накануне в Барановичах провел пикет по сбору подписей за кандидатуру своей жены Светланы Тихановской блогер Сергей Тихановский. К нему выстраиваются огромные очереди, люди часами ждут, чтобы оставить подпись. О количестве собранных подписей блогер пока не говорит, озвучил лишь информацию о том, что в выходные в Минске на пикете у Комаровского рынка было собрано порядка трех тысяч подписей. Блогер также жалуется на то, что в ЦИК его инициативной группе было выдано крайне мало удостоверений, что затрудняет сбор подписей. Ранее Тихановский провел пикет в Слуцке, там тоже выстраивались очереди из желающих отдать подпись его жене, техническому кандидату в президенты.

Еще один популярный кандидат, бывший глава ПВТ Валерий Цепкало накануне провел встречу со своей инициативной группой в Могилеве. Он собирает подписи на пикетах.

Анна Канопацкая заявила, что уже собрала порядка 7 тысяч подписей, причем в сборе она участвует лично, как опытный политик, знающий систему сбора изнутри. Некоторые кандидаты предлагают оставить онлайн заявку на прием подписи на своих сайтах: к желающим приедут члены группы (например, такую схему предлагает Андрей Дмитриев, а также Сергей Черечень, который собирает подписи и на пикетах. Член Совета Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель решила собирать подписи среди своей целевой аудитории: на заправках, на границе, среди логистических компаний (инициативная группа кандидата сообщила, что уже есть более 28 тысяч подписей). Тату-мастер Александр Таболич собирает подписи онлайн, хотя данных паспорта не спрашивает: ему просто хочется знать, сколько людей могли бы отдать за него свой голос, пишет tut.by .

Все кандидаты сообщают на своих страницах в социальных сетях о местах и времени сбора подписей. На данном этапе проголосовать можно сразу за нескольких кандидатов (один раз за одного человека).

Во вторник 26 мая во время пресс-конференции председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил , что принял решение сняться с выборов в пользу нынешнего президента, несмотря на то, что уже собрал за свою кандидатуру 30 тысяч подписей.