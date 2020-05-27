ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выборы: Бабарико собрал 35000 подписей, Тихановский навел шороху в регионах

27.05.2020 15:32 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси активно собирают подписи. Своими успехами уже поделился Виктор Бабарико, которому удалось собрать 35 тысяч подписей за свою кандидатуру.

Бабарико сообщил о сборе трети подписей, необходимых для регистрации в ЦИК в качестве кандидата. Ранее инициативная группа Александра Лукашенко отрапортовала о сборе 200 тысяч подписей в пользу своего кандидата.

«Мы все еще продолжаем раздавать удостоверения, но уже силами нашей инициативной группы собрано 35.000 подписей! И это только начало!» — написал Виктор Бабарико в соцсетях. 

Накануне в Барановичах провел пикет по сбору подписей за кандидатуру своей жены Светланы Тихановской блогер Сергей Тихановский. К нему выстраиваются огромные очереди, люди часами ждут, чтобы оставить подпись. О количестве собранных подписей блогер пока не говорит, озвучил лишь информацию о том, что в выходные в Минске на пикете у Комаровского рынка было собрано порядка трех тысяч подписей. Блогер также жалуется на то, что в ЦИК его инициативной группе было выдано крайне мало удостоверений, что затрудняет сбор подписей. Ранее Тихановский провел пикет в Слуцке, там тоже выстраивались очереди из желающих отдать подпись его жене, техническому кандидату в президенты.

Еще один популярный кандидат, бывший глава ПВТ Валерий Цепкало накануне провел встречу со своей инициативной группой в Могилеве. Он собирает подписи на пикетах.

Анна Канопацкая заявила, что уже собрала порядка 7 тысяч подписей, причем в сборе она участвует лично, как опытный политик, знающий систему сбора изнутри. Некоторые кандидаты предлагают оставить онлайн заявку на прием подписи на своих сайтах: к желающим приедут члены группы (например, такую схему предлагает Андрей Дмитриев, а также Сергей Черечень, который собирает подписи и на пикетах. Член Совета Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель решила собирать подписи среди своей целевой аудитории: на заправках, на границе, среди логистических компаний (инициативная группа кандидата сообщила, что уже есть более 28 тысяч подписей). Тату-мастер Александр Таболич собирает подписи онлайн, хотя данных паспорта не спрашивает: ему просто хочется знать, сколько людей могли бы отдать за него свой голос, пишет tut.by.

Все кандидаты сообщают на своих страницах в социальных сетях о местах и времени сбора подписей. На данном этапе проголосовать можно сразу за нескольких кандидатов (один раз за одного человека).

Во вторник 26 мая во время пресс-конференции председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что принял решение сняться с выборов в пользу нынешнего президента, несмотря на то, что уже собрал за свою кандидатуру 30 тысяч подписей.

Напомним, что с 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Собирать подписи будут 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами. Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси активно собирают подписи. Своими успехами уже поделился Виктор Бабарико, которому удалось...
 
Новости дня
Новости политики
 
Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика