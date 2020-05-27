ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей

27.05.2020 14:30 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей

Фото со страницы Романа Кисляка в соцсети

Как сообщил БелаПАН Кисляк, такое решение принял 27 мая суд Ленинского района Бреста, обвинив его в участии в шествии противников строительства аккумуляторного завода 12 апреля и 3 мая в Бресте.

Сотрудники ОМОНа задержали правозащитника в Бресте 10 мая, когда он наблюдал за традиционной воскресной акцией против аккумуляторного завода. Местонахождение Кисляка после задержания около двух суток было неизвестно. 11 мая мать правозащитника Роза Кисляк направила заявление в областную прокуратуру о насильственном исчезновении сына. 12 мая ей сообщили, что Кисляк находится в ИВС Ленинского РОВД.

В тот же день суд Ленинского района начал рассматривать материалы административного дела правозащитника за участие в шествии противников аккумуляторного завода 12 апреля. Кисляк заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении адвоката, которые были удовлетворены. Следующее заседание было назначено 14 мая. Суд освободил Кисляка, но затем его снова задержали и поместили в ИВС. Позже правозащитнику стало известно, что его задержали за участие в шествии противников аккумуляторного завода 3 мая.

Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей

14 мая Кисляка начали судить за участие в шествии противников завода 12 апреля и 3 мая. Правозащитник заявил ходатайство о предоставлении времени для подготовки своей защиты. Судебное заседание было отложено. Кисляка освободили из-под стражи.

26 мая суд продолжил рассмотрение административного дела правозащитника. В этом судебном заседании Кисляк снова заявил, что не участвовал в шествиях, а наблюдал за ними как правозащитник. Кроме того, он подал жалобу на задержание и нарушение своих прав.

В этой жалобе Кисляк заявил, что его произвольно задержали и не дали встретиться с адвокатом, что считает свое задержание насильственным исчезновением, так как от матери несколько дней скрывали его местонахождение.

Кроме того, из-за задержания он не смог сформировать инициативную группу по сбору подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты Беларуси и подать документы на ее регистрацию.

Судья удовлетворил ходатайство Кисляка о приобщении этой жалобы к материалам дела. Так как в суд не явился сотрудник милиции, который по документам задерживал правозащитника 10 мая, в судебном заседании был объявлен перерыв до 27 мая.

Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей

«Суд отказал мне в правосудии. Все представленные в суде доказательства свидетельствовали о незаконности моего задержания и моем насильственным исчезновении, — заявил Кисляк. — Суд проигнорировал и тот факт, что я как представитель правозащитного объединения «Движение «За Свободу» наблюдал за акциями протеста. Правозащитники должны иметь возможность вести мониторинг массовых мероприятий без угрозы задержания и привлечения к административной ответственности».

После получения судебного постановления Кисляк намерен его обжаловать.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек. 

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Фото со...
 
Новости дня
Новости политики
 
Совмин оценил итоги реализации госпрограмм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика