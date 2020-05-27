Правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 810 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский правозащитник Роман Кисляк оштрафован на 30 базовых величин (810 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).





Фото со страницы Романа Кисляка в соцсети

Как сообщил БелаПАН Кисляк, такое решение принял 27 мая суд Ленинского района Бреста, обвинив его в участии в шествии противников строительства аккумуляторного завода 12 апреля и 3 мая в Бресте.

Сотрудники ОМОНа задержали правозащитника в Бресте 10 мая, когда он наблюдал за традиционной воскресной акцией против аккумуляторного завода. Местонахождение Кисляка после задержания около двух суток было неизвестно. 11 мая мать правозащитника Роза Кисляк направила заявление в областную прокуратуру о насильственном исчезновении сына. 12 мая ей сообщили, что Кисляк находится в ИВС Ленинского РОВД.

В тот же день суд Ленинского района начал рассматривать материалы административного дела правозащитника за участие в шествии противников аккумуляторного завода 12 апреля. Кисляк заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении адвоката, которые были удовлетворены. Следующее заседание было назначено 14 мая. Суд освободил Кисляка, но затем его снова задержали и поместили в ИВС. Позже правозащитнику стало известно, что его задержали за участие в шествии противников аккумуляторного завода 3 мая.





14 мая Кисляка начали судить за участие в шествии противников завода 12 апреля и 3 мая. Правозащитник заявил ходатайство о предоставлении времени для подготовки своей защиты. Судебное заседание было отложено. Кисляка освободили из-под стражи.

26 мая суд продолжил рассмотрение административного дела правозащитника. В этом судебном заседании Кисляк снова заявил, что не участвовал в шествиях, а наблюдал за ними как правозащитник. Кроме того, он подал жалобу на задержание и нарушение своих прав.

В этой жалобе Кисляк заявил, что его произвольно задержали и не дали встретиться с адвокатом, что считает свое задержание насильственным исчезновением, так как от матери несколько дней скрывали его местонахождение.

Кроме того, из-за задержания он не смог сформировать инициативную группу по сбору подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты Беларуси и подать документы на ее регистрацию.

Судья удовлетворил ходатайство Кисляка о приобщении этой жалобы к материалам дела. Так как в суд не явился сотрудник милиции, который по документам задерживал правозащитника 10 мая, в судебном заседании был объявлен перерыв до 27 мая.





«Суд отказал мне в правосудии. Все представленные в суде доказательства свидетельствовали о незаконности моего задержания и моем насильственным исчезновении, — заявил Кисляк. — Суд проигнорировал и тот факт, что я как представитель правозащитного объединения «Движение «За Свободу» наблюдал за акциями протеста. Правозащитники должны иметь возможность вести мониторинг массовых мероприятий без угрозы задержания и привлечения к административной ответственности».

После получения судебного постановления Кисляк намерен его обжаловать.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.