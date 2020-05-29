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Александр Лукашенко ознакомился с работой Минского тракторного завода и ответил на острые вопросы

29.05.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодняшнюю информационную повестку определяли на предприятии, которое является лицом страны. Минский тракторный завод  74 года обеспечивает приток валюты и рабочие места для тысяч людей. Более 23 тысяч человек трудятся в холдинге, если быть точным. Такой гигант в столь непростое время - высокая конкуренция, закрытые границы - объект стратегический. МТЗ кормит семьи, не только не сокращает людей, но и открывает вакансии  и определяет экономику глобальную. Каждый десятый колесный трактор в мире  белорусского производства. Трудяги "Беларусы" работают на полях всех континентов. МТЗ - это не только имидж страны, имидж Главы государства, но еще престиж наших специалистов, ученых, рабочих.

Хлеб будет нужен всегда. И руководство страны, и работники холдинга  это хорошо понимают. И подтверждают: хорошо, что не поддались мировой истерии, не закрылись, не остановили конвейер.

В этом  и вся стратегия белорусской промышленности и государства. Не печатать пустые деньги и разгонять инфляцию, а дать людям возможность зарабатывать и спокойно пройти период пандемии. Говорили сегодня, как впрочем и всегда, откровенно и по делу. О том, куда двигаться предприятию, о проблемах, что волнуют людей. Репортаж Натальи Бреус.

Минскому тракторному заводу - 74!

Год до очередного юбилея, свою 74-ю весну МТЗ наперекор вирусам и кризисам встречает устойчивой работой. Холдинг для страны - больше чем завод и даже отрасль. Узнаваемость на всех континентах. Да и коллектив 15 тысяч - город в городе, со своей историей и героями. 

Александр Лукашенко ознакомился с работой Минского тракторного завода и ответил на острые вопросы


Вот он - настоящий герой на колесах. Есть на всех континентах. Для нашей техники названия  "трудяга" или "кормилец"  звучат на большинстве языков мира. Один из самых популярных тракторов на планете - "Беларус 82".  Выпускают уже 40 лет. 

А это герой коллектива Василий Тыманович. Полвека на заводе от рабочего до замгендиректора. Видел многое, но сегодня за пройденный путь не стыдно - есть что показать. В этой машине - 450 лошадиных сил.

Василий Тыманович, руководитель ветеранской организации ОАО "МТЗ": "И даже мысли такой не было, что  когда-то в истории нашего предприятия вот этот богатырь будет стоять на площади. Это для нас была почти фантастика. Но сегодня это реальность".

Сегодня у МТЗ очередное испытание. Борьба за здоровье заводчан, закрытые границы, протекционизм соседей. Поддержать национальное достояние и поздравить с 74-м годом непрерывной истории  приезжает Президент. Первый вопрос, конечно, о занятости. Закрой предприятие, кто потом позволит встать на ноги? Да и заводчане с семьями куда? 

Президент о работе предприятий: Слава богу, что не закрылись!

Гендиректор докладывает - работаем стабильно. На 10 лет вперед программа развития. Новая литейка - читай, новый завод, и удвоение производства. Плюс точность кузнечного дела и обработки деталей. Итогом этих и многих других модернизаций станет беспилотный трактор. 70 лет назад о таком даже фантасты не мечтали.

Александр Лукашенко ознакомился с работой Минского тракторного завода и ответил на острые вопросы


Стратегия промышленного гранда

Стратегия в целом еще амбициознее - нарастить выпуск и валютный экспорт. Известны и опорные рынки - Бразилия, Египет, Пакистан и Центральная Россия.

Михаил Вардугин, заместитель маркетинг-директора ОАО "МАЗ": "Несмотря на некоторые трудности из-за эпидемиологической ситуации, мы не прекращали отгрузки в РФ. В торговые дома, которые 100 % наша собственность, отгрузка не прекращалась и производилась по заявкам потребителей, в том числе и обеспечение запчастями". 

Чтобы продавать - нужно качество и разнообразие моделей. 40 лет назад можно было завоевать мир простотой и надежностью 82-го "Беларуса". Сегодня Президента интересуют новые модели. Но не только они - актуальны для аграриев и тракторы на гусеничном ходу. 

Импортозамещение - вопрос № 1!

Отдельное внимание - прицепным плугам, мощному гиганту для полей Казахстана и России, технике для уплотнения снега и подземной добыче. Это новый экспорт и импортозамещение. К теме импортозамещения вернуться и в сборочном цеху МТЗ. Благодаря "Беларусу"  живет и развивается огромная отрасль от бобруйских шин и Амкодора, до гидравлики и борисовского БАТЭ.

"Беларус" - лицо страны, стратегия МТЗ - модель для промышленности

МТЗ входит в десятку мировых производителей сельхозтехники. Каждый десятый колесный трактор в мире - родом из Минска. В машину вложен труд наших людей, который во все времена - повод для гордости. 

Сегодня МТЗ - не просто завод. А настоящий бренд Беларуси. Да и, честно говоря, трактор - кормилец для многих государств. По сути, работая на разных континентах, "Беларус" помогает быть с хлебом миллионам жителей планеты. Машина с настоящим белорусским характером - когда точно знаешь, что всего можно добиться только своим трудом. 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сегодняшнюю информационную повестку определяли на предприятии, которое является лицом страны. Минский тракторный завод  74 года обеспечивает приток валюты и...
 
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