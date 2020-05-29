Источник материала: БT

Команда завода - это более 15 000 человек

Глава государства знакомится с линейкой машин, с технологическим процессом на конвейере

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посещает Минский тракторный завод Минскому тракторному сегодня - 74! В знаковый для предприятия день на завод приехал Президент. МТЗ входит в десятку мировых производителей сельскохозяйственной...

Минскому тракторному сегодня - 74! В знаковый для предприятия день на завод приехал Президент. МТЗ входит в десятку мировых производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие разрабатывает и изготавливает колесные и гусеничные тракторы, мотоблоки, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса. Каждый 10-й колесный трактор в мире - белорусского производства. Около 90 % машин идет на экспорт.Еще 7 500 сотрудников трудится на предприятиях холдинга. Здесь ни на минуту не прекращается работа по обновлению модельного ряда техники. В этом году с конвейера сошло более 10 00 тракторов. Среди перспективных направлений развития "МТЗ-холдинга" - модернизация литейного и создание нового кузнечно-штампового производства. Предприятием разработана и утверждена стратегия развития до 2030 года. Она включает развитие производственных возможностей не только в Беларуси, но и за рубежом.МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. На заводе Александр Лукашенко отметил правильность принятого в Беларуси решения не останавливать в нынешней ситуации производства.