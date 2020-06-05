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Более 3 млн руб. выделят из фонда Президента на финансирование творческих проектов

05.06.2020 22:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Более 3 миллионов рублей выделят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на финансирование творческих проектов. Сегодня соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Средства будут направлены на реставрационные и восстановительные работы на объектах со статусом историко-культурной ценности. Так, деньги пойдут на восстановление усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель, Гольшанского и Кревского замков, а также костела в Мстиславле. Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.

Все книжные памятники уже прошли экспертизу и находятся на временном хранении в Национальной библиотеке Беларуси. Всего, благодаря поддержке фонда Президента, будет приобретено 8 раритетов.

 
 
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Более 3 миллионов рублей выделят из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства на финансирование творческих проектов. Сегодня соответствующее...
 
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