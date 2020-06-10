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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности Нотариусы смогут рассчитывать на большие выплаты по страховке гражданской ответственности. Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам...

Нотариусы смогут рассчитывать на большие выплаты по страховке гражданской ответственности. Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Ряд новаций посвящен сроку исковой давности - его предлагают увеличить до десяти лет. Это особенно актуально для сделок с недвижимостью и дорогостоящим имуществом.Кроме того, после поправок в закон к нотариусу можно будет обратиться не только по месту нахождения имущества.