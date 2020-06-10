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Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности
10.06.2020 20:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНотариусы смогут рассчитывать на большие выплаты по страховке гражданской ответственности. Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности. Ряд новаций посвящен сроку исковой давности - его предлагают увеличить до десяти лет. Это особенно актуально для сделок с недвижимостью и дорогостоящим имуществом.
Кроме того, после поправок в закон к нотариусу можно будет обратиться не только по месту нахождения имущества.
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Нотариусы смогут рассчитывать на большие выплаты по страховке гражданской ответственности. Совет Республики одобрил сегодня поправки в законы по вопросам...
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