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ЦИК: Международным наблюдателям будут направлены приглашения

10.06.2020 20:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Комментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании всегда есть вопросы, которые требуют решения на высшем уровне. Обсудили оказание практической помощи Центризбиркому для организации работы с обращениями граждан. Поддержку здесь окажут представители парламента и Национального центра законодательства и правовых исследований. Кроме того,  в центре внимания был и вопрос направления приглашений международным наблюдателям.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Это наша обычная практика. Все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении. Вырабатывается алгоритм действий для приглашения международных наблюдателей. Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ, ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится".

Шла речь и о работе информационного центра, который традиционно создается в день выборов во Дворце Республики. Вся оперативная информация о ходе голосования будет озвучиваться там.


 
 
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Комментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании...
 
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