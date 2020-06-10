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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЦИК: Международным наблюдателям будут направлены приглашения Комментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании...

Комментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании всегда есть вопросы, которые требуют решения на высшем уровне. Обсудили оказание практической помощи Центризбиркому для организации работы с обращениями граждан. Поддержку здесь окажут представители парламента и Национального центра законодательства и правовых исследований. Кроме того, в центре внимания был и вопрос направления приглашений международным наблюдателям.Шла речь и о работе информационного центра, который традиционно создается в день выборов во Дворце Республики. Вся оперативная информация о ходе голосования будет озвучиваться там.