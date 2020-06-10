|
ЦИК: Международным наблюдателям будут направлены приглашения
10.06.2020 20:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКомментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании всегда есть вопросы, которые требуют решения на высшем уровне. Обсудили оказание практической помощи Центризбиркому для организации работы с обращениями граждан. Поддержку здесь окажут представители парламента и Национального центра законодательства и правовых исследований. Кроме того, в центре внимания был и вопрос направления приглашений международным наблюдателям.
Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Это наша обычная практика. Все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении. Вырабатывается алгоритм действий для приглашения международных наблюдателей. Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ, ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится".
Шла речь и о работе информационного центра, который традиционно создается в день выборов во Дворце Республики. Вся оперативная информация о ходе голосования будет озвучиваться там.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя прошедшее у Главы государства совещание, Лидия Ермошина отметила, что это мероприятие традиционное. В период проведения избирательной кампании...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)