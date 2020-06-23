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Лукашенко обиделся на «3%» и «таракана», назвав других претендентов жуликами
23.06.2020 10:28 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко дал понять, что находится в курсе политических событий в стране и действий своих оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что является действующим президентом и никого не оскорбляет. Но жуликами и коррупционерами претендентов на пост все же назвал.
Действующий президент, похоже, уже начал активную предвыборную агитацию. Последние дни Лукашенко ездит по стране, общается с людьми и обещает им улучшение условий жизни. Накануне президент страны, идущий на шестой срок, был в Бресте, где общался с активом области и жителями города.
Во время встречи он заявил, что готов выслушать всех граждан, имеющих хоть какие-то проблемы, и заявил, что никто, кроме него и действующей власти этих проблем не решит.
«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу. Не надо нас дергать, оскорблять. Вусаты таракан, еще чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо, - заявил он и тут же раскритиковал политических оппонентов, - А если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего».
Напомним, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка
В Европарламенте
Блогер Сергея Тихановского, который также планировал идти в президенты, но в итоге на пост кандидата в кандидаты пошла его жена Светлана Тихановская,
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Александр Лукашенко дал понять, что находится в курсе политических событий в стране и действий своих оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что является...
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