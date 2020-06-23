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Лукашенко обиделся на «3%» и «таракана», назвав других претендентов жуликами

23.06.2020 10:28 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко дал понять, что находится в курсе политических событий в стране и действий своих оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что является действующим президентом и никого не оскорбляет. Но жуликами и коррупционерами претендентов на пост все же назвал.

Действующий президент, похоже, уже начал активную предвыборную агитацию. Последние дни Лукашенко ездит по стране, общается с людьми и обещает им улучшение условий жизни. Накануне президент страны, идущий на шестой срок, был в Бресте, где общался с активом области и жителями города.

Во время встречи он заявил, что готов выслушать всех граждан, имеющих хоть какие-то проблемы, и заявил, что никто, кроме него и действующей власти этих проблем не решит.

«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу. Не надо нас дергать, оскорблять. Вусаты таракан, еще чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо, - заявил он и тут же раскритиковал политических оппонентов, -  А если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего».

Напомним, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка задержали. Перед этим у него дома и в банке прошли обыски. Ранее, 18 и 19 июня в Минске и многих других городах прошли акции солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании. В результате акций, по данным правозащитного центра «Весна», правоохранительными органами было задержано около 120 человек. Ранее правозащитники сообщали о том, что избирательная кампания в Беларуси проходит в атмосфере страха и давления.
 
В Европарламенте возмущены действиями белорусских властей, осуждают аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси. 19 июня на совещании Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси активизировались «определенные силы», они начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».20 июня пакет документов претендента на пост президента Виктора Бабарико, необходимый для регистрации кандидатом, приняли в Избиркоме. Однако на тот момент политик был подозреваемым, при предъявлении обвинения его положение изменится.
 
Блогер Сергея Тихановского, который также планировал идти в президенты, но в итоге на пост кандидата в кандидаты пошла его жена Светлана Тихановская, был задержан 29 мая в Гродно. Возбуждено уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Правозащитники признали его политзаключенным. Ранее стало известно, что его оставили в карцере до 26 июня, то есть в карцере он проведет две недели.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Александр Лукашенко дал понять, что находится в курсе политических событий в стране и действий своих оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что является...
 
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