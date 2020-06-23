Лукашенко в Бресте говорил про «Сашу 3%» и про «Вусаты таракан»

Источник материала: Виртуальный Брест

Лукашенко: "Всё! Замазалась брестская оппозиция за ўладу!"





Лепесевич ответил: "Мы скажем, что вас перетянули!"





Лукашенко: "А меня не надо перетягивать, вы и так мои!"

Лукашенко рассказал брестской оппозиции, что читает то, что о нем пишут и в курсе, как его называют! А заодно пояснил про некоторых "меценатов".

А ещё поговорили про "Сашу 3%" и про "усатого таракана".

Лукашенко призвал «успокоиться» и все проблемы решать совместно с властью.

— Послушайте. кроме меня их никто не решит и той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу, — указал на присутствующих президент.

Он посоветовал «не дергать» и «не оскорблять» власть.

— Вусаты таракан, еще чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной.

Лукашенко призвал всех объединиться.

— У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим, — сказал президент.