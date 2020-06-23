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Лукашенко в Бресте говорил про «Сашу 3%» и про «Вусаты таракан»
23.06.2020 06:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Лукашенко: "Всё! Замазалась брестская оппозиция за ўладу!"
Лепесевич ответил: "Мы скажем, что вас перетянули!"
Лукашенко: "А меня не надо перетягивать, вы и так мои!"
Лукашенко рассказал брестской оппозиции, что читает то, что о нем пишут и в курсе, как его называют! А заодно пояснил про некоторых "меценатов".
А ещё поговорили про "Сашу 3%" и про "усатого таракана".
Лукашенко призвал «успокоиться» и все проблемы решать совместно с властью.
— Послушайте. кроме меня их никто не решит и той власти, которая сегодня есть. Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу, — указал на присутствующих президент.
Он посоветовал «не дергать» и «не оскорблять» власть.
— Вусаты таракан, еще чего-то… Я пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то защищайте, только не со мной.
Лукашенко призвал всех объединиться.
— У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим, — сказал президент.
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Лукашенко: "Всё! Замазалась брестская оппозиция за ўладу!" Лепесевич ответил: "Мы скажем, что вас перетянули!" Лукашенко: "А меня не надо перетягивать, вы и так мои!"...
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