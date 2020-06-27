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В квартире матери блогера Петрухина прошел обыск
27.06.2020 10:30 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине в квартире матери задержанного по уголовному делу брестского блогера Сергея Петрухина 26 июня прошел обыск. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, обыск проходил с 10:30 до 11:40. Ничего не обнаружено и не изъято.
фото - TUT.BY
«Сотрудники милиции предъявили родственникам Петрухина постановление об обыске. В нем фигурировали три статьи Уголовного кодекса, которые вменяются Сергею Петрухину. Номера статей родственники не запомнили», — сказал правозащитник.
Блогер, отбывавший 15-суточный административный арест в изоляторе временного содержания Кобринского РОВД, 25 июня
«Идет зачистка информационного пространства от блогеров, показывавших реальную ситуацию в стране», — считает Величкин.
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В Кобрине в квартире матери задержанного по уголовному делу брестского блогера Сергея Петрухина 26 июня прошел обыск. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман...
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