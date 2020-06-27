В квартире матери блогера Петрухина прошел обыск

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в квартире матери задержанного по уголовному делу брестского блогера Сергея Петрухина 26 июня прошел обыск. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, обыск проходил с 10:30 до 11:40. Ничего не обнаружено и не изъято.





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«Сотрудники милиции предъявили родственникам Петрухина постановление об обыске. В нем фигурировали три статьи Уголовного кодекса, которые вменяются Сергею Петрухину. Номера статей родственники не запомнили», — сказал правозащитник.

Блогер, отбывавший 15-суточный административный арест в изоляторе временного содержания Кобринского РОВД, 25 июня был переведен в минский центр изоляции правонарушителей (1-й переулок Окрестина). «Об этом мне во второй половине дня 25 июня сообщил по телефону следователь из Минска. Как я понял из разговора со следователем, ему номер моего телефона дал Петрухин, — сообщил БелаПАН брестский правозащитник Владимир Величкин. — По словам следователя, Петрухин будет находиться на Окрестина три дня, потом его переведут в СИЗО. Также следователь сообщил, что Петрухин задержан по делу Тихановского».

«Идет зачистка информационного пространства от блогеров, показывавших реальную ситуацию в стране», — считает Величкин.