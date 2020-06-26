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Солигорск - новая точка региональных поездок Президента

Чем сейчас живет Минская область

За полгода в Минской области отмечен рост инвестиций

Кризис - время возможностей

Состояние неопределенности для рынков

Беларуськалий - это национальное достояние

Так исторически сложилось, еще со времен Союза люди стремились в центр, столицу. 2020-й стал переломным. Из-за пандемии все захотели домик в деревне! Значит, нужно разработать тактику, чтобы Минщина развивалась стремительно, не оглядываясь на мегаполис. Без людей этого не получится.





Регионы - как локомотивы развития страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Солигорске Александр Лукашенко встретился с активом Минской области Будущее гиганта отрасли Беларуськалия, перспективные инвестпроекты в регионах и возможность для каждого белоруса стать негородским жителем. Таким разнообразным...