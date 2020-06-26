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В Солигорске Александр Лукашенко встретился с активом Минской области
26.06.2020 21:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБудущее гиганта отрасли Беларуськалия, перспективные инвестпроекты в регионах и возможность для каждого белоруса стать негородским жителем. Таким разнообразным был спектр тем, которые сегодня обсуждали в Солигорске. Президент встретился там с активом Минской области. Ее развитие во многом определяет развитие всей Беларуси. Регион сильный, экономические показатели выше средних по стране, но и проблем хватает. Нынешний разговор - это такой маркер дальнейшей работы для всех: от губернатора до руководителя даже небольшого предприятия. Тем более впереди новая пятилетка. И, как показывает жизнь, предстоит огромная борьба за рынки, в том числе и по калийному гиганту. В 2020 мировое производство удобрений упало, но до конца года Беларуськалий планирует наверстать упущенное. Как всей области не упустить время и возможности?
Подробности большого разговора в Солигорске у Илоны Красутской.
Солигорск - новая точка региональных поездок ПрезидентаСолигорск - шахтерская столица. Когда журналисты узнали, что сюда грядет командировка, положились на опыт: Александр Лукашенко приедет посмотреть, как сейчас справляется Беларуськалий, но дело этим не ограничится. Встречи с активом области - это уже классика в президентском графике.
Чем сейчас живет Минская область22 района, 24 города. Территориально Минская область - крупнейший регион страны, где проживают почти 1,5 миллиона человек, значит, и вопросов больше. Здесь производят калийные удобрения, БелАЗы, легковушки Geely, фармпрепараты, здесь расположен знаменитый индустриальный парк "Великий камень". Времена сейчас для всех нелегкие, приходится буквально вгрызаться в рынки. По объективным причинам промпроизводство в регионе сейчас немного просело, но не критично. Где убыло, там прибыло. Спрос на продукты питания в мире существенно возрос, поэтому сработало АПК. Еще один хороший сигнал: на этом непростом фоне растут инвестиции.
За полгода в Минской области отмечен рост инвестицийВот уже как полгода Минская область - вотчина Александра Турчина. Напомним, что переходя на эту должность, он покинул пост первого вице-премьера. Тогда было много разговоров, что после правительства для него это чуть ли не понижение. Но вот по настрою нового губернатора так точно не казалось. Это, скорее, возвращение домой. Регион знает, работал. Да и правительственная хватка никуда не делась, только в помощь - емко о главном, чем сейчас живет область.
Кризис - время возможностейСегодняшнее совещание с активом - это, можно сказать, дубль 2. Схожее было сразу после назначения Турчина губернатором. Обстоятельно поговорили, что нужно еще сделать в области. Зарплаты, рабочие места, работа бизнеса. Вообще, важно все - от экономики до социальной сферы. Но сейчас нужно актуализировать с поправкой на обстоятельства внутри и извне.
Состояние неопределенности для рынковШтормит со всех сторон. Сырьевые рынки с начала года терпят бедствие: пандемия влияет на мировую конъюнктуру. Пикирует нефть. Падение спроса бьет по цене природного газа. С высокой степенью неопределенности пандемию встречают калийные рынки. И это повод для поиска верной тактики в работе белорусского гиганта.
Что бывает при ее отсутствии, знаем, проходили. Предыстория на пути к трендсеттеру на мировом калийном рынке была совсем нерадужной. Президенту есть что вспомнить.
Беларуськалий - это национальное достояниеЖизнь показала: запасной план должен быть у каждого - от частника до директората топовых предприятий. Впереди - новая пятилетка. Президент недавно расставил приоритеты: качество - экспорт - импортозамещение. Много чего, конечно, производим сами. Здесь, наверное, лучший пример наши продукты питания, от которых все в восторге.
Но есть и не лучший: те же комплектующие для трактора - две третьих импорт. Еще один болезненный вопрос - зарплата: тысяча рублей - средний показатель для Минской области, но так и недостижимый для некоторых ее районов. А ведь регион - прямое продолжение столицы, и разительной разницы в уровне жизни быть не должно.
Так исторически сложилось, еще со времен Союза люди стремились в центр, столицу. 2020-й стал переломным. Из-за пандемии все захотели домик в деревне! Значит, нужно разработать тактику, чтобы Минщина развивалась стремительно, не оглядываясь на мегаполис. Без людей этого не получится.
Регионы - как локомотивы развития страныСнова и снова и Президент говорит про борьбу за рынки, и что до сих пор на плаву благодаря тому, что не останавливались и не закрылись. Сказано много глобальных вещей, но не от одной Минской области все зависит. Регионы в этом плане, конечно, столпы.
Могилевская, Гродненская, Брестская, теперь и Минская область уже получили ЦУ от Президента. На очереди, очевидно, Гомельская, Витебская и Минск. График Президента сейчас сверхнасыщенный, пока неясны даты визитов. В любом случае, у активов этих регионов еще есть время на подготовку. Чтобы было не только что услышать, но и сказать. Инициатива - это сейчас еще одна хорошая инвестиция.
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Будущее гиганта отрасли Беларуськалия, перспективные инвестпроекты в регионах и возможность для каждого белоруса стать негородским жителем. Таким разнообразным...
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