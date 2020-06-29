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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларуськалий продолжает стратегию диверсификации производства Так, в Солигорске начал работать новейший завод по выпуску продуктов премиум-класса - нитрата калия. Это минеральные удобрения, благодаря которым аграрии получают...

Так, в Солигорске начал работать новейший завод по выпуску продуктов премиум-класса - нитрата калия. Это минеральные удобрения, благодаря которым аграрии получают высокий урожай, например, картошки или риса. Предприятие "Белкалий-Мигао" - совместный проект нашей страны с Китаем - реализовали за год. Здесь создано более ста новых рабочих мест. На первом этапе завод будет ежегодно выпускать свыше 80 000 тонн нитрата калия.Развивается и сам город белорусских шахтеров. Сегодня в Солигорске воздвигают новый, двадцать первый микрорайон. И здесь одна из задач - обеспечение жильем многодетных семей. Более двухсот из них ключи от квартир получат уже в этом году. Параллельно в микрорайоне строят необходимую для комфорта инфраструктуру.В перспективе в двадцать первом микрорайоне Солигорска построят также новый православный храм. Территория вокруг него станет зоной для отдыха горожан.