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Беларуськалий продолжает стратегию диверсификации производства
29.06.2020 16:34 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТак, в Солигорске начал работать новейший завод по выпуску продуктов премиум-класса - нитрата калия. Это минеральные удобрения, благодаря которым аграрии получают высокий урожай, например, картошки или риса. Предприятие "Белкалий-Мигао" - совместный проект нашей страны с Китаем - реализовали за год. Здесь создано более ста новых рабочих мест. На первом этапе завод будет ежегодно выпускать свыше 80 000 тонн нитрата калия.
Константин Потрываев, директор ОАО "Белкалий-Мигао": "И ориентируется наше удобрение на хлорофобные культуры. По-простому это те культуры, которые не принимают хлор. Для Беларуси это картофель, для Китая это рис. Сейчас мы поставляем экспортные партии в Австралию, Марокко, Грецию, в Казахстан поставили продукцию".
Развивается и сам город белорусских шахтеров. Сегодня в Солигорске воздвигают новый, двадцать первый микрорайон. И здесь одна из задач - обеспечение жильем многодетных семей. Более двухсот из них ключи от квартир получат уже в этом году. Параллельно в микрорайоне строят необходимую для комфорта инфраструктуру.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района: "В микрорайоне предусмотрено строительство детского сада на 330 мест, а также общеобразовательной школы на 930 учащихся. Также для обеспечения потребностей жителей микрорайона № 21 общественными помещениями планируется возведение встроенных и пристроенных объектов. Они обеспечат жителей микрорайона торгово-бытовыми, офисно-деловыми, физкультурными площадями".
В перспективе в двадцать первом микрорайоне Солигорска построят также новый православный храм. Территория вокруг него станет зоной для отдыха горожан.
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Так, в Солигорске начал работать новейший завод по выпуску продуктов премиум-класса - нитрата калия. Это минеральные удобрения, благодаря которым аграрии получают...
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