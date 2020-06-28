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А. Лукашенко: Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее
29.06.2020 13:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО ситуации в Беларуси и мире высказался Александр Лукашенко во время общения с активом Минской области. Эксклюзив Агентства теленовостей - закрытая часть откровенного диалога.
Понятная политика. Политическая пандемияАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Помните, я два или три месяца назад говорил: "Пандемия пройдет, после этого начнется передел мира, и главный вопрос станет для нас - где мы, кто мы будем после этого?" Точно! И сегодня не Президент Лукашенко, не Бабарико, не Тихановский, не бывший мой помощник Цепкало - не мы главные. Важно, кто будет президентом при нынешней конституции, но не это главное и не выборы, главное - где мы будем, что будет с нашим клочком земли, где будут жить наши дети, и мы же еще умирать не собираемся! Вот какой главный вопрос сегодня стоит!
Россия и в страшном сне не может себе представить, что нет у нее больше этого союзника - БеларусиЯсно, что этим воспользовались гигантские страны, для того чтобы переделить мир. Если раньше Россия имела маневр на западном направлении… Какой маневр? Украина, Прибалтика… Сейчас этого нет. Латвия, Литва, Эстония считают Россию злейшим врагом. Они в НАТО, поляки в НАТО, по периметру - Украина еще хуже, идет война. У России осталось вот это единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой. Добавился еще и Китай. С одной стороны, это наша выгода, счастье, с другой стороны, мы сейчас на изломе, на разрыв нас рвут в Евросоюзе, на нас обратили внимание (как я уже мягко сказал) американцы, и Россия и в страшном сне не может себе представить, что нет у нее больше этого союзника. В этом плане я понимаю руководство России, но я им всегда говорю: "Знаете, вы добром должны белорусов к себе звать". И когда уже искрить очень начинает на переговорах, уже в более широком кругу я говорю: "Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы? Вы подумайте!"
Когда я вижу миллионы-миллионы долларов выкачанных, на нас заработанных денег, скажите, а какие мои должны быть действия?Последние мои наблюдения: 24-го числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. Все страдают: "Ах, Лукашэнка пасадзіў!" А мы никого туда не звали! Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе? 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы-миллионы долларов выкачанных, на нас заработанных денег, скажите, а какие мои должны быть действия? Дальше - больше! Когда осуществили выемку в банке, меня поразило: во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов. И когда мне доложили про эти флешки и жесткие диски, я понял, что там огромный пласт информации. И все: "Ах, а почему его раньше не арестовали?"
А почему мы пирог вчера не съели, а едим сегодня? А потому что не готовы были доказать все это, потому что в декабре только прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило. Два с половиной года нам не давали эти данные. Если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году (сейчас идет там следствие), то вряд ли бы дали эту информацию. И самое главное - вот эти мешки черные денег и картин начали готовить к вывозу из Беларуси. И мы должны были пресечь эту акцию, поэтому в это время и пришлось осуществлять эти мероприятия, если вникать абсолютно в подробности.
Коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностьюЯ хочу, чтобы вы понимали мою политику. Особенно вы - руководители нашего центрального региона. Я об этом говорю везде. Вы знаете, сколько нам пришлось спросить с ваших коллег, и некоторые, к сожалению, оказались за решеткой. Если вы, кто-то нацелен на то, чтобы что-то продавать подешевле, откаты получать и взятки, то не со мной. Вы за меня и не голосуйте. Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Не потому, что кто-то там чего-то украл, а потому, что коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностью. У большинства подавляющего народа жестокий иммунитет против казнокрадства. Наш народ этого не потерпит. Я не могу породить олигархат в стране.
Главное, люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно - мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим Майданом. Через Майдан - беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я еще пока отвечаю и буду отвечать всегда, в любом качестве.
Их идеология - возврат к старой Конституции 1994 года. Странно: перемены, реформы, и вдруг 1994 год. Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка (никто ничего не хотел делать, никто ничем не занимался) между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны, кушать нечего, как я говорю, трое суток в Минске муки не было, чтобы приготовить хлеб, дальше - забастовка в метро. Жара, как сегодня. Все люди вывалили на поверхность, и я пошел на железную дорогу и попросил 60 человек, чтобы завтра утром заработало метро и машинисты сели. Мы с этого начинали. Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь - без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. Мы не должны сделать так, чтобы нам осталось, как в 1921 году. Все остальное разменяли и отдали Западу, Польше, что-то там на востоке было у России. Я не хочу, чтобы это было сейчас.
Можете? Хотите? Вставайте рядом! Не можете? Уходите в сторону. Не мешайтеПоэтому вы подумайте, в какой мы стране будем жить, и сегодня время выбрало нас решить эту проблему. Можете? Хотите? Вставайте рядом! Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте. Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю. И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто. Мое дело, чтобы было справедливо. Больше, чем по закону, это справедливо! Я вам это гарантирую. Хотите? Давайте пройдем свою дорогу вместе, как это было всегда. Не только ради себя, а ради наших детей и внуков".
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О ситуации в Беларуси и мире высказался Александр Лукашенко во время общения с активом Минской области. Эксклюзив Агентства теленовостей - закрытая...
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