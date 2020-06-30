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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

30.06.2020 12:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Александр Лукашенко примет участие в открытии памятника советскому солдату подо Ржевом. Открыть мемориал вместе белорусского лидера на прошлой неделе пригласил российский коллега Владимир Путин. Комплекс возведен в Тверской области, он создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован и при поддержке Союзного государства. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в сороковых годах прошлого века. Центральный объект комплекса — 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане. Рядом — музейно-исторический павильон, рассказывающий о Ржевской битве. Потери советских воинов в боях за город Ржев и Ржевский выступ оцениваются более чем в один миллион триста тысяч человек.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко примет участие в открытии памятника советскому солдату подо Ржевом. Открыть мемориал вместе белорусского лидера на прошлой неделе...
 
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