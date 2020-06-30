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Память жива

Самый большой в Европе бронзовый памятник советскому солдату

Место славы советского народа

Бои в этих местах - одни из самых кровавых эпизодов Второй мировой войны. За 17 месяцев оккупации и сам Ржев, и многие близлежащие города были практически полностью разрушены. Из оказавшихся в оккупации 20 тысяч советских граждан при освобождении города в марте 43-го в живых остались 150 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси принял участие в открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом Общая память и общая боль. Сегодня Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом. Память жива "Сад памяти" -...

Общая память и общая боль. Сегодня Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом."Сад памяти" - символичная акция, которая объединяет все страны СНГ. Цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной.Открыть памятник вместе белорусского лидера на прошлой неделе пригласил российский коллега Владимир Путин. Комплекс возведен в Тверской области, он создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован и при поддержке Союзного государства. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в сороковых годах прошлого века.Центральный объект комплекса - 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане. Это собирательный образ защитника Родины, который создавался по архивным фотографиям воевавших подо Ржевом солдат. У подножия бронзовая скульптура превращается в 35 белых журавлей. Издали кажется, что памятник словно парит над землей на крыльях птиц. 12 ветеранов - живых свидетелей боев за Родину - также приняли участие в открытии комплекса. На мраморной плите у кургана - строки из стихотворения Твардовского "Я убит подо Ржевом". Сегодня здесь цветочная гирлянда от лидеров двух государств.Недалеко от монумента - музейно-исторический павильон, рассказывающий о Ржевской битве. Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с экспозицией и оставили первые записи в книге почетных гостей.