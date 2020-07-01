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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взаимодействие стран "Восточного партнерства" и ЕС обсудили Владимир Макей и Оливер Вархели Перспективы безвизового режима между Евросоюзом и Беларусью, а также проект "граница за час" - суть которого в ускорении процедур прохождения пограничного...

Перспективы безвизового режима между Евросоюзом и Беларусью, а также проект "граница за час" - суть которого в ускорении процедур прохождения пограничного контроля - обсудили сегодня на видеоконференции Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархели.Не обошли стороной и вопросы наращивания инвестиций ЕС, а также создания рабочих мест в странах-партнерах, в том числе, путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов. Владимир Макей выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами, способствовать чему может продление трансевропейских транспортных сетей, а также разработка плана энергетических соединений между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства".