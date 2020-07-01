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Региональные вопросы

Нехватка социальных объектов

Маленьких проблем не бывает





План действий

Рабочие места, зарплаты, цены

Целевой набор







Строительство путепровода-дублера в Могилеве

Стоимость проекта почти 80 миллионов рублей. Освоено 10 % от объема. Впереди большая работа. И не только на этом объекте. В распоряжении их десятки. Это то, чего ждут люди, то, что им нужно для комфортной жизни в своем родном городе.

На личном контроле Президента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных вопросов белорусов От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Сегодня Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению...