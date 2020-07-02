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Президент: Наше главное богатство - народ. Во Дворце Независимости вручили госнаграды

02.07.2020 12:53 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Независимости в юбилейный год 75-летия Великой Победы и в преддверии главного государственного праздника Дня Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны. В почетном списке представители разных профессий. Их победы - личные достижения на производстве, в операционных, научных лабораториях или спортивном олимпе. В списке награжденных было немало людей в погонах. Они приумножают славу прошлых поколений, демонстрируя образцовое исполнение долга и личное мужество.

Президент: Наше главное богатство - народ. Во Дворце Независимости вручили госнаграды


Отдельных слов благодарности удостоены медики, которые особенно сейчас - на первом плане. Кстати, заслуженные и народные получили обновленные нагрудные знаки. Они стали больше, символично подчеркивают выдающие заслуги наших людей. Александр Лукашенко тепло поздравил всех с предстоящим праздником и высокими наградами.


Экскурсия для гостей во Дворце Независимости

Большинство приглашенных во Дворце Независимости  впервые. А потому перед началом торжественной части по традиции для гостей провели экскурсию. Они узнали историю появления здания, построенного от и до белорусами, а также из отечественных материалов. Посетили основные залы и сделали яркие фотографии на память.

Президент: Наше главное богатство - народ. Во Дворце Независимости вручили госнаграды



 
 
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Во Дворце Независимости в юбилейный год 75-летия Великой Победы и в преддверии главного государственного праздника Дня Независимости Александр Лукашенко вручил...
 
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