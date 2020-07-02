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Стало известно, в чем обвиняют обоих Бабарико

02.07.2020 18:34 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе Беларуси.

2 июля Минский городской суд рассматривает апелляцию, поданную адвокатами Бабарико, на законность примененных мер – задержания.

Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, был вывешен в Минском городском суде.

Согласно документу, Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 431. Это «Отмывание денег, полученных преступным путем, совершенное повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере» и «Дача взятки повторно или в особо крупном размере».

Сын Бабарико Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Максимальное наказание, предусмотренное по этим статьям, - лишение свободы сроком до 7 лет.

 
 
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Статьями обвинения экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико стали: неуплата налогов, отмывание денег и дача взятки. Все три статьи прописаны в Уголовном кодексе...
 
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