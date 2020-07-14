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Как работают офшоры? Понятная политика
14.07.2020 17:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗалог стабильности любого государства – это его граждане, которые честно работают и исправно платят налоги в своей стране. Пополняя бюджет и помогая развивать важные сферы. Но рядом, к сожалению, всегда есть и те, кто ищет только личную выгоду и пытается обмануть общество, в котором живет. Один из самых популярных инструментов – офшоры.
Деньги к заморским берегам уводят крупные компании, бизнесмены, не остаются в стороне и банкиры. Тут уж как в известном рекламном слогане: имидж ничто – жажда все. Почему возникли офшоры, и какие суммы скрываются там? Где располагаются главные юрисдикции? И как мир начал бороться с язвой капитализма? Это понятная политика. Разберёмся во всём по порядку.
Хорошо знакомый нам термин офшор - переводится с английского как вне берега, ну или вне радаров. Таких зон в мире около полусотни, и называют их глобальным явлением и глобальной проблемой. Говорят, что каждый год десять процентов мировой экономики – уходит в чей-то карма навсегда. Британский журналист Оливер Буллоу в своём расследовании рассказывает, что в офшорах теряются до 20 триллионов долларов в год. Кто-то говорит – более 32-х.
Офшор – это не место, это идея, которая даёт право жить по другим законам
Но сколько точно офшорных зон в мире, сколько фирм там открыто и сколько денег хранится – никто точно не знает. Ни одну статистику нельзя считать достоверной. Ведь если деньги оказались в тиши офшорной логистики – подсчитать их практически невозможно. Да и ответственность размытая – если вдруг что-то пошло не так. Ну, какой, скажем, спрос с компании, если её юридический адрес город Порт-Вила, Республика Вануату?
Уход от налогов – приём древний и имеет античные корни. Вне радаров торговали даже древние греки. Когда в Афинах ввели налог два процента на продажу и покупку, коммерсанты стали просто город объезжать и торговать за пределами. В современный финансовый язык термин пришёл в 70-х прошлого века. Именно тогда ряд островных колоний Великобритании получил независимость, и открыл свои тихие гавани для больших денег.
Вроде богатые люди просто оберегают свои деньги. И казалось бы, что в этом плохого? Сами по себе офшоры, конечно, не преступление. И создавать их во многих странах не запрещено. Но вот используют их часто в сугубо корыстных целях: отмывание криминальных денег, различные мошеннические схемы. Как результат - уход от уплаты налогов: а это основная часть доходов любого государства. Американская экономика из-за теневых зон недополучает примерно столько же, сколько "весит" сама – почти 11 с половиной триллионов долларов.
Система офшоров стала развиваться после второй мировой войны как элемент издержек крупных корпораций.
Как их только не называют – тихие гавани, зоны безопасности. По сути, офшоры дают право жить по другим законам. То есть перенаправить деньги из той страны, где вас налоговые правила не устраивают, в надёжное местечко, где этих правил куда меньше. Ну, или совсем нет. Индустрия офшорного бизнеса делает триллионы долларов недостижимыми для налоговых инспекторов. Не удивительно, что полная приватность – ключевое слово в этой тропической индустрии.
Ни личность, ни ваш доход, ни происхождение ваших денег никого не волнует.
Чем ещё привлекают офшоры состоятельных мира сего? Ну, например, возможностью скрыть настоящих владельцев компании. На бумаге хозяином фирмы может быть любое подставное лицо. То есть в родной стране активность можно, что называется, не афишировать. Плюс в офшорах почти нет бюрократии. Ни личность, ни ваш доход, ни происхождение ваших денег никого не волнует. Наконец, купить компанию – при желании можно за пару часов. За услугу берут от 1 до 15-ти тысяч долларов.
Как работают офшорные схемы?
Давайте посмотрим на конкретных примерах.
Схема проста: у Вас есть деньги, которые вы хотите перевести в офшор из банка. Вы обращаетесь к фирме, она регистрирует офшор за три дня и 1000 долларов. Ещё за 500 вы можете нанять номинального владельца – он не знает, чем занимается фирма, только подписывает бумаги. Компания регистрирует фирму на подставного владельца - юридически Вас нет. Пройдя через, скажем Британские Виргинские острова, очищенные от налогов или отмытые от криминала деньги можно снова использовать в любой точке мира. И даже при оплате картой – вашей фамилии не будет.
И всё бы неплохо. Вывел деньги и спи спокойно. Но после громких скандалов с утечкой данных – даже в этих райских условиях пытаются навести порядок. Об этом расскажем чуть позже.
Офшоры. ПроисхождениеСуществуют три источника происхождения «тихих финансовых гаваней»:
Дело в том, что сама по себе Англия не является офшором, однако она может быть использована в качестве витрины, за которой стоит фирма, зарегистрированная в одной из классических офшорных юрисдикций. Когда английская компания выступает в качестве глянцевой обложки, она придаёт респектабельность, солидность, позволяя выводить прибыль в другие страны.
А ведь офшоры существуют и в США – некоторые штаты, такие как Делавэр – яркий тому пример. Международный финансовый центр Гонконга называют ключевой гаванью для китайских компаний. За более ясной характеристикой обратимся к книгам Николаса Шэксона. Ёмкие формулировки у британского писателя уже в названиях. Например, «Остров Сокровищ» или «Люди, обокравшие мир».
Николас Шэксон, журналист:
«По своей сути, офшор - это комната, наполненная дымом, где бизнес всегда действует в тени. Вне демократического процесса, более того, офшоры мешают демократии. Владельцы «серых» богатств знают только одно «золотое правило»: тот, у кого больше денег, тот пишет правила.
В своей книге Шэксон делит офшоры на следующие группы:
Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Андорра, Кипр и отдельно Лондон-сити - финансовый центр Лондона. Всё это традиционные европейские налоговые гавани. Далее - обломки Британской Империи. Как раз те маленькие острова. Такие налоги и секретность они обеспечивают из-за того, что местные законы написаны сто и более лет назад. Они просто не отражают современность. Множество офшоров есть и в США.
Парадокс ситуации с Америкой
Вашингтон долгое время пытался душить офшоры. После сам стал их порождать у себя под носом – говорят, что помогло корпоративное лобби. На вопрос использует ли он «зоны вне радаров», Дональд Трамп отвечал на выборах в 16 году так: «Да, потому что я умный».
Однако именно США пытаются и прекратить разрастание офшоров до проблемы совсем уж катастрофических масштабов. Налоговая реформа Трампа в 18 году должна была призвать капитал вернуться в банки США, зарегистрировать его и назвать имена всех бенефициаров – не помогло. Корпорации воспользовались послаблениями и продолжили выводить деньги к дальним берегам.
И пока американский орёл, как и другие государства, пытаются найти ключ от офшорных замков, только на одних Британских Виргинских островах на 25 тысяч жителей приходится 800 тысяч компаний. На Каймановых островах на 40 тысяч населения – компаний почти 65 тысяч.
И если мир идёт к прозрачности, то на территории райских островов – долгое время была та самая дымовая комната. Без каких-либо обязательств.
Николас Шэксон, журналист:
«Сегодня две трети официальных запасов иностранной валюты в мире держат в долларах. Доллары заставляют мир вертеться, и если у вас есть разрешение их печатать, вы - полноправный властитель. А в этом поле искажения потоки капитала направляются не туда, где им найдут наиболее производительное применение, а туда, где их встретят абсолютная секретность, максимально облегчённые меры регулирования и свобода от правил цивилизованного общества».
Борьба с отмыванием денегАктивную борьбу с отмыванием денег через офшоры ведет организация FATF. Во многих государствах вводится «амнистия капитала» - какими бы способами эти деньги не были заработаны, их можно вернуть в страну без санкций. Впрочем, кажется, что золотая эпоха офшора просто уйдёт в прошлое… из-за самих офшоров.
Тот же Евросоюз стал вести черный список - налоговых юрисдикций. Если реформы не проведены в срок – добро пожаловать в перечень нарушителей. Одно из требований для офшорных компаний - не просто заводить юридический адрес, но и создавать реальные офисы, с бухгалтерией, сотрудниками и остальным атрибутами честного бизнеса. То есть обеспечить присутствие не только на бумаге. В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Список периодически корректируют. Но наводить порядок, думается, ещё будут долго.
Пересмотр критериев ведения бизнеса – это отголосок громкого скандала в 2016-ом. В настоящий нокдаун офшоры тогда отправило Панамское досье.
Беларусь оказалась одной из немногих стран, где не обнаружили офшорный след
3 апреля 2016 года группа журналистов опубликовала так называемые панамские документы. Они охватывают период с 1977 года по 2015. Одиннадцать с половиной миллионов документов на 215 тысяч офшорных компаний стали достоянием общественности. И оказалось, что вне радарной зоной пользуются политики, бизнесмены, спортсмены. При этом Беларусь оказалась одной из немногих стран, где не обнаружили офшорный след.
Международной командой, которая придала огласке «Панамский архив», руководил Джерард Райл. По окончании крупнейшего совместного журналистского расследования в истории, он коротко, но ёмко оценил методы тайного мира офшорных финансов.
Джерард Райл, директор международного консорциума журналистских расследований (ICIJ):
«
Стоит ли говорить, что «утекли» сотни миллиардов, даже триллионов долларов? Конечно, многие начали спорить, мол, мои деньги, что хочу то и делаю. Но моральная сторона вопроса, особенно для политиков, уличённых в выводе государственных денег – кажется понятной.
История не пощадит тех, кто ворует у своего народа
В 2019-ом на экраны вышел фильм с говорящим названием «Прачечная». Подставные фирмы в офшорных зонах, те самые юристы Моссак и Фонсека и тот самый панамагейт. В качестве слогана отдельные критики вывели следующий: «история не пощадит тех, кто ворует у своего народа». Сложно что-то добавить.
В 2018 году офшорный скандал разгорелся в Латвии. Министерство финансов США закрыло доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку. Его обвинили в отмывании денег, а также содействию незаконным транзакциям и коррупции. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. ABLV в итоге закрылся, а латвийская банковская система закрыла счета классических офшоров, так называемых shell companies, то есть фирм-пустышек, у которых нет ничего кроме банковского счёта.
Кажется, с офшорами все плюс-минус понятно. Да, плохо, да, деньги выводятся – и далеко не все они заработаны непосильным трудом. Богатые уходят от налогов. Отсутствие поступлений в бюджет подрывает правовой и финансовый порядок, усугубляет неравенство и уж точно не способствует развитию той страны, откуда капитал вывели. Но мировая экономика, наконец, начинает сопротивляться. Слишком уж жизнь в тени богатых, дорого обходится бедным. Ведь, как известно, чем преступнее доходы, тем они больше. Вот только тайное рано или поздно становится явным. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно.
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Залог стабильности любого государства – это его граждане, которые честно работают и исправно платят налоги в своей стране. Пополняя бюджет и помогая развивать...
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