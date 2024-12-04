В Минск Мире вот-вот откроется долгожданное метро и ТРЦ. Посмотрели, как там сейчас

Три станции, которые готовятся к открытию, — это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Они продлят зеленую ветку метро за «Ковальской Слободой». Сейчас на новых станциях уже проводят тестовую обкатку вагонов метро.

Говорят , что на «Аэродромной» готовность 99%. Здесь еще работают строители, но снаружи все выглядит так, будто будет готова со дня на день: осталось убрать картон, которым заколочены входные двери, избавиться от остатков строительного мусора и расставить урны. На картоне, которым закрыты двери, от руки написано «Можно открывать». Но это разрешение только для строителей и тех, кто связан с метрополитеном.

Станция «Аэродромная» находится на территории бывшего аэропорта.