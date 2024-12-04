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В Минск Мире вот-вот откроется долгожданное метро и ТРЦ. Посмотрели, как там сейчас
04.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Три новых станции Зеленолужской линии метро откроются в декабре. Об этом недавно
Три станции, которые готовятся к открытию, — это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Они продлят зеленую ветку метро за «Ковальской Слободой». Сейчас на новых станциях уже проводят тестовую обкатку вагонов метро.
Станция «Аэродромная» находится на территории бывшего аэропорта.
Станция «Неморшанский сад», которая расположена за «Аэродромной», снаружи тоже выглядит практически готовой к открытию. Здесь, как и на «Аэродромной», пока зашиты двери и висит предупреждение, что посторонним вход запрещен. Строители же заканчивают работу и периодически выходят из подземного перехода. Эта станция расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской.
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Три новых станции Зеленолужской линии метро откроются в декабре. Об этом недавно рассказали в Мингорисполкоме. Одна из новых станций — «Аэродромная» — особенно...
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