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В Минск Мире вот-вот откроется долгожданное метро и ТРЦ. Посмотрели, как там сейчас

04.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Три новых станции Зеленолужской линии метро откроются в декабре. Об этом недавно рассказали в Мингорисполкоме. Одна из новых станций — «Аэродромная» — особенно долгожданная для многих минчан, потому что находится она в популярном микрорайоне Минск Мир. Рядом с ней заработает и большой торгово-разлекательный центр Avia Mall. Realt посмотрел, как выглядят новые станции и ТРЦ накануне открытия.  


Три станции, которые готовятся к открытию, — это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Они продлят зеленую ветку метро за «Ковальской Слободой». Сейчас на новых станциях уже проводят тестовую обкатку вагонов метро.

Говорят, что на «Аэродромной» готовность 99%. Здесь еще работают строители, но снаружи все выглядит так, будто будет готова со дня на день: осталось убрать картон, которым заколочены входные двери, избавиться от остатков строительного мусора и расставить урны. На картоне, которым закрыты двери, от руки написано «Можно открывать». Но это разрешение только для строителей и тех, кто связан с метрополитеном.   

Станция «Аэродромная» находится на территории бывшего аэропорта.










На выходах на «Аэродромной» будут установлены эскалаторы, а из вестибюля будет переход в ТРЦ Avia Mall, который находится прямо у одного из выходов из метро. Похоже, что новый торговый центр откроют вместе со станциями метро. Внутри там уже стоит новогодняя елка.







В будущем «Аэродромная» станет пересадочной станцией — там будет переход на четвертую линию метро, строительство которой запланировано на 2030-2040 годы.


Станция «Неморшанский сад», которая расположена за «Аэродромной», снаружи тоже выглядит практически готовой к открытию. Здесь, как и на «Аэродромной», пока зашиты двери и висит предупреждение, что посторонним вход запрещен. Строители же заканчивают работу и периодически выходят из подземного перехода. Эта станция расположена на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской.







Такая же ситуация и со «Слуцким гостинцем». В темное время суток на станциях уже включают подсветку.  











 
Теги: Минск
 
 
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Три новых станции Зеленолужской линии метро откроются в декабре. Об этом недавно рассказали в Мингорисполкоме. Одна из новых станций — «Аэродромная» — особенно...
 
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