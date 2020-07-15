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Председатель Брестского горисполкома анонсировал свой Telegram-канал. Что там будет?

15.07.2020 18:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Брестского горисполкома анонсировал свой Telegram-канал. Что там будет?

"Telegram-канал - полезная вещь. Решил использовать его для информационных поводов, которые не всегда подходят для официальных источников, но интересны всем, - сказал Александр Рогачук. - Моя задача, чтобы вы буквально из первых уст узнавали новости о том, что я и моя команда делаем на благо нашего родного города и какие шаги предпринимаем для его развития".

 
 
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  Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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