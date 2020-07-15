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Председатель Брестского горисполкома анонсировал свой Telegram-канал. Что там будет?
15.07.2020 18:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель Брестского горисполкома Александр
"Telegram-канал - полезная вещь. Решил использовать его для информационных поводов, которые не всегда подходят для официальных источников, но интересны всем, - сказал Александр
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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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