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А. Лукашенко о ключевых задачах: Дороги останутся в приоритете у государства
15.07.2020 19:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКлючевая задача в масштабах страны - это развитие регионов. Эта тема красной нитью звучала через всю рабочую командировку Президента в Витебск.
В Витебске открыли современную развязкуНемало удалось сделать, чтобы жизнь для местных жителей и гостей становилась более комфортной. Так, сегодня открыли после обновления Полоцкий путепровод - один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс - и одновременно инспекция - для Президента, управленцев и журналистов. Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее - в Россию и Латвию.
А. Лукашенко: Это важнейшая дорога, и мы ее сделали!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу".
Мост, которому уже больше века, 10 лет был в аварийном состоянии, в 2018 году движение здесь остановили. Горожане шутят, что с закрытием моста остановилась и жизнь. Теперь путепровод полностью перестроили. Нынешняя конструкция, уверяют проектировщики, рассчитана еще на столетие. Строители сдали объект с опережением сроков. Не останавливались даже ночью и в праздники. Мост стал замечательным подарком к открытию "Славянского базара" и ко дню рождения города, который жители Витебска отметили в конце июня.
Дороги останутся в приоритете у государства, заверил Президент. Так, вокруг областных центров возводим кольцевые. Такая в течение новой пятилетки появится и здесь.
О строительстве кольцевой вокруг Витебска: Это надо делать, деньги мы найдем
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постит в интернете, но и беспокоится о каком-то Северо-западном обходе, путепроводах и так далее. Значит, у нашей нации есть будущее. Я согласен, что это надо сделать. Мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Но проекта еще нет. Сделаете проект - я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем".
Президент: Исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развитияВстреча же с активом региона стала возможностью оценить сделанное в области и пройтись по проблемным вопросам. Речь шла не только о модернизации автодорожной сети!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Что касается наших западных соседей, о которых я только что сказал, всякое у них там бывает. И двойные стандарты, и сейчас, в канун президентских выборов, они, глядя на то, что тут попали мы в очень серьезную ситуацию: с одной стороны - Россия с ее позицией, вы знаете: не потерять, наклонить и пристегнуть, а с другой - их демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать: да вы тут смотрите, чтобы все было демократично, чтобы, не дай Бог, на улице не было столкновений.
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