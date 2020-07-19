Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 19 июля 2020 года в Горисполкоме проходит анонсированная ранее встреча активистов из числа противников завода АКБ и руководства. До этого момента встречи проходили только с самыми активными представителями общественности, на этот раз пригласили всех. Модератором выступает глава города Александр Рогачук , который в последнее время внезапно стал медийной персоной благодаря собственному Telegram-каналу.





Традиционно людей на встречу пригласил ОМОН. Один человек задержан.





Встреча началась, как и предполагалось, со споров. Первому слово дали Баскову. Однако, Бекалюк выступил против и потребовал вступительное слово.



























