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Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

19.07.2020 12:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 19 июля 2020 года в Горисполкоме проходит анонсированная ранее встреча активистов из числа противников завода АКБ и руководства. До этого момента встречи проходили только с самыми активными представителями общественности, на этот раз пригласили всех. Модератором выступает глава города Александр Рогачук, который в последнее время внезапно стал медийной персоной благодаря собственному Telegram-каналу.

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Традиционно людей на встречу пригласил ОМОН. Один человек задержан.

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Встреча началась, как и предполагалось, со споров. Первому слово дали Баскову. Однако, Бекалюк выступил против и потребовал вступительное слово.

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан
Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан

 
 
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  Сегодня, 19 июля 2020 года в Горисполкоме проходит анонсированная ранее встреча активистов из числа противников завода АКБ и руководства. До этого момента встречи...
 
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