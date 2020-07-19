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Перед встречей противников завода АКБ и руководства предприятия один человек задержан
19.07.2020 12:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 19 июля 2020 года в Горисполкоме проходит анонсированная ранее встреча активистов из числа противников завода АКБ и руководства. До этого момента встречи проходили только с самыми активными представителями общественности, на этот раз пригласили всех. Модератором выступает глава города Александр
Традиционно людей на встречу пригласил ОМОН. Один человек задержан.
Встреча началась, как и предполагалось, со споров. Первому слово дали Баскову. Однако, Бекалюк выступил против и потребовал вступительное слово.
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