Большая часть противников завода АКБ покинула зал в знак протеста, но встреча продолжается

Источник материала: Виртуальный Брест

Количество людей до того, как большая часть покинула зал:









Люди покидают зал:

А это те, кто остались, встреча продолжается:













Причина демарша, по-видимому, в том, что Рогачук настаивал на порядке и собирался вести встречу по регламенту, используя своё право модератора, а Бекалюк настаивал на том, чтобы высказать своё мнение и донести свою позицию, а ему этого не дали сделать с самого начала (не считая нескольких минут). Из известных оппонентов заводу остались Демьян Лепесевич в компании Казака. Сейчас идёт диалог в формате - вопрос-ответ.

Противники завода АКБ не согласились с данной формулировкой, и мы предоставили им возможность высказаться, вот что получилось:

Бекалюк и Лепесевич пришли с конкретными вопросами, которые требуют серьёзного подхода. А Александр Степанович видимо немного не понял, что люди не настроены на "давайте поговорим по душам". Люди настроены на решение конкретных задач и вопросов.



Получилось так. Рогачук предполагая что людям категорически заняться нечем, уговорил Баскова и Гурикова поболтать, пообещать, полить воды, "повешать лапши.." Но люди подобным за 2.5 года уже "наелись" досыта. И нужны не слова, а дела. Общественные обсуждения идут под протокол и имеют юридический статус. А подобные встречи они вообще без статуса. Людей не убедить, что свинец полезен или "не пух тополиный, обратно а трубу упадёт". Людям нужны конкретные шаги решения проблемы.

Однако, встреча продолжается уже почти два часа, в основном вопросы задаёт Демьян Лепесевич, остальные просто слушают.