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Большая часть противников завода АКБ покинула зал в знак протеста, но встреча продолжается
19.07.2020 14:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Количество людей до того, как большая часть покинула зал:
Люди покидают зал:
А это те, кто остались, встреча продолжается:
Причина демарша, по-видимому, в том, что
Противники завода АКБ не согласились с данной формулировкой, и мы предоставили им возможность высказаться, вот что получилось:
Однако, встреча продолжается уже почти два часа, в основном вопросы задаёт Демьян Лепесевич, остальные просто слушают.
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