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Александр Лукашенко о заработной плате: Обещанный минимум достигнут

23.07.2020 11:40 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей, лишь Могилевская область не дотянула до тысячи. "Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - продолжил Глава государства.

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Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по...
 
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