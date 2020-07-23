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Александр Лукашенко о заработной плате: Обещанный минимум достигнут
23.07.2020 11:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей, лишь Могилевская область не дотянула до тысячи. "Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - продолжил Глава государства.
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Президент отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по...
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