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Брюссель призвал белорусские власти соблюдать права человека

24.07.2020 11:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Брюсселе 23 июля прошла встреча высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска. На встрече обсуждалась ситуация с правами человека и демократией накануне президентских выборов.

Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, Беларуси - заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

На встрече представители ЕС выразили обеспокоенность сложившейся в Беларуси ситуацией с несоблюдением основных свобод и прав граждан. ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к защите, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-офис Европейской службы внешних действий. Также отмечается, что Евросоюз выражает сожаление в связи с тем, что наблюдать за выборами не смогут представители ОБСЕ (это случилось из-за несвоевременно оформленного белорусской стороной приглашения).

Напомним, что 7 июля представители ПА ОБСЕ сообщили белорусским властям, что не считают возможным направить в Беларусь своих наблюдателей на время выборов. Парламентская ассамблея Совета Европы также официально отказалась от участия в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси.

По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов (14 и 15 июля) в стране было задержано почти полтысячи человек, среди которых - журналисты. За решеткой остаются также участвующий в президентской гонке и не зарегистрированный ЦИК Виктор Бабарико, блогер Сергей Тихановский, который также планировал принимать участие в выборах, активисты и политики Павел Северинец и Николай Статкевич, еще десятки задержанных по связанным с ними делам.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Брюсселе 23 июля прошла встреча высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска. На встрече обсуждалась ситуация с правами...
 
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