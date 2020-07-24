Брюссель призвал белорусские власти соблюдать права человека

В Брюсселе 23 июля прошла встреча высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска. На встрече обсуждалась ситуация с правами человека и демократией накануне президентских выборов.

Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, Беларуси - заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

На встрече представители ЕС выразили обеспокоенность сложившейся в Беларуси ситуацией с несоблюдением основных свобод и прав граждан. ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к защите, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-офис Европейской службы внешних действий. Также отмечается, что Евросоюз выражает сожаление в связи с тем, что наблюдать за выборами не смогут представители ОБСЕ (это случилось из-за несвоевременно оформленного белорусской стороной приглашения).

Напомним, что 7 июля представители ПА ОБСЕ сообщили белорусским властям, что не считают возможным направить в Беларусь своих наблюдателей на время выборов. Парламентская ассамблея Совета Европы также официально отказалась от участия в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси.