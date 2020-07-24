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Брюссель призвал белорусские власти соблюдать права человека
24.07.2020 11:32 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Брюсселе 23 июля прошла встреча высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска. На встрече обсуждалась ситуация с правами человека и демократией накануне президентских выборов.
Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, Беларуси - заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
На встрече представители ЕС выразили обеспокоенность сложившейся в Беларуси ситуацией с несоблюдением основных свобод и прав граждан. ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к защите, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях, сообщает
Напомним, что 7 июля представители ПА ОБСЕ
По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов (14 и 15 июля) в стране
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В Брюсселе 23 июля прошла встреча высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска. На встрече обсуждалась ситуация с правами...
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