|
Миссия наблюдателей от стран СНГ на выборах Президента Беларуси приступила к работе
24.07.2020 19:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы. Там они изучат готовность избирательных комиссий, участков для голосования, а также ход агитационных кампаний в районных центрах. Об этом рассказал Виктор Гуминский, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ, на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Группы наблюдателей будут сформированы из числа сотрудников Исполкома СНГ и представителей посольств стран Содружества в Беларуси.
Виктор Гуминский, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси: "Есть календарный план Центральной избирательной комиссии, там расписаны все сроки, что к чему должно быть сделано. И соответственно, наши наблюдатели будут изучать эти вопросы. Если определено, что выделить места для встреч с избирателями в населенных пунктах, мы должны убедиться, что они выделены решением местных исполнительных органов. Все, что в календарном плане, мы будем смотреть, изучать".
На данный момент состав миссии еще формируется. Исполком СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой сообщить кандидатуры своих наблюдателей. Обратные заявки уже получены от Госдумы России, депутатов Азербайджана и членов Центризбиркома этой страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)