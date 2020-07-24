Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия наблюдателей от стран СНГ на выборах Президента Беларуси приступила к работе Сегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы....

Сегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы. Там они изучат готовность избирательных комиссий, участков для голосования, а также ход агитационных кампаний в районных центрах. Об этом рассказал Виктор Гуминский, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ, на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Группы наблюдателей будут сформированы из числа сотрудников Исполкома СНГ и представителей посольств стран Содружества в Беларуси.На данный момент состав миссии еще формируется. Исполком СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой сообщить кандидатуры своих наблюдателей. Обратные заявки уже получены от Госдумы России, депутатов Азербайджана и членов Центризбиркома этой страны.