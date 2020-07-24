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Миссия наблюдателей от стран СНГ на выборах Президента Беларуси приступила к работе

24.07.2020 19:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы. Там они изучат готовность избирательных комиссий, участков для голосования, а также ход агитационных кампаний в районных центрах. Об этом рассказал Виктор Гуминский, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ, на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Группы наблюдателей будут сформированы из числа сотрудников Исполкома СНГ и представителей посольств стран Содружества в Беларуси.

Виктор Гуминский, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси: "Есть календарный план Центральной избирательной комиссии, там расписаны все сроки,  что к чему должно быть сделано. И соответственно, наши наблюдатели будут изучать эти вопросы. Если определено, что выделить места для встреч с избирателями  в населенных пунктах, мы должны убедиться, что они выделены решением местных исполнительных органов. Все, что в календарном плане, мы будем смотреть, изучать".

На данный момент состав миссии еще формируется. Исполком СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой сообщить кандидатуры своих наблюдателей. Обратные заявки уже получены от Госдумы России, депутатов Азербайджана и членов Центризбиркома этой страны.

 
 
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Сегодня в нашей стране начала работу миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь. Уже на следующей неделе ее члены отправятся в регионы....
 
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