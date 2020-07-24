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Активистов опять зовут на встречу в Горисполком. Кто же будет отвечать на вопросы на этот раз?
24.07.2020 18:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это важно и интересно… Время — 12.30.
Место — круглый зал (конференц-зал) горисполкома.
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В воскресенье 26 июля в 12.30 в к-зале горисполкома встреча с руководством завода АКБ На этот раз на вопросы горожан будут давать ответы директор завода по...
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