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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Тертель назначен уполномоченным Президента по Витебской области Развитие Витебской области и лесное хозяйство всей республики. Эти вопросы будут в компетенции главы госконтроля. Такое поручение во время рабочей встречи Ивану...

Развитие Витебской области и лесное хозяйство всей республики. Эти вопросы будут в компетенции главы госконтроля. Такое поручение во время рабочей встречи Ивану Тертелю дал Александр Лукашенко.Напомним, Иван Тертель на пост председателя комитета был назначен недавно - без малого два месяца назад. За это время глава ведомства разобрался со структурой, познакомился с кадрами и представил Президенту доклад о состоянии дел в комитете. Второй вопрос рабочей встречи был связан с дополнительным поручением Главы государства.Иван Тертель доложил Президенту о результатах работы комитета и перспективах его деятельности. Что касается развития Витебской области, Иван Тертель к регулярным командировкам в этот регион готов.Во время встречи Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что государственный контроль должен носить упреждающий и профилактический характер.