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Иван Тертель назначен уполномоченным Президента по Витебской области
29.07.2020 21:54 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие Витебской области и лесное хозяйство всей республики. Эти вопросы будут в компетенции главы госконтроля. Такое поручение во время рабочей встречи Ивану Тертелю дал Александр Лукашенко.
Напомним, Иван Тертель на пост председателя комитета был назначен недавно - без малого два месяца назад. За это время глава ведомства разобрался со структурой, познакомился с кадрами и представил Президенту доклад о состоянии дел в комитете. Второй вопрос рабочей встречи был связан с дополнительным поручением Главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес у него был. Думаю, это вам все близко. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным Президента по этому региону. Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного Главы государства в Витебской области".
Иван Тертель доложил Президенту о результатах работы комитета и перспективах его деятельности. Что касается развития Витебской области, Иван Тертель к регулярным командировкам в этот регион готов.
Иван Тертель, Председатель Комитета Госконтроля Беларуси: "Есть поручение заниматься этим вопросом, будем работать, помогать местным органам власти в развитии экономики, решении других проблемных аспектов. Кроме того, поручено заниматься вопросами развития лесного хозяйства. Это один из ресурсов, которые есть в Беларуси. Будем смотреть, какие направления развивать и как получить наибольший эффект от лесных ресурсов для экономики Беларуси в целом".
Во время встречи Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что государственный контроль должен носить упреждающий и профилактический характер.
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Развитие Витебской области и лесное хозяйство всей республики. Эти вопросы будут в компетенции главы госконтроля. Такое поручение во время рабочей встречи Ивану...
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